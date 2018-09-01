Коронавирус

Krym.NewsKrym.NewsАксенов потребовал возбудить уголовное дело на больного коронавирусом

В отношении первого зараженного коронавирусом крымчанина планируют возбудить уголовное дело. Такую жесткую меру предложил глава РК. Сергей Аксенов предложил рассмотреть этот вопрос региональному МВД и прокуратуре.
Читать в источнике
Комментировать
Сергей Аксенов
По этому человеку прошу, раз первый случай заражение, должны быть уголовные дела. Самоизоляцию не соблюдал, знал о том, что нарушал правила карантина, которые действуют. В результате этой халатности заразился еще один человек. Считаю, это должен быть первый эпизод первого уголовного дела.
— Сергей АксеновРИА Новости вчера в 04:50

Подробнее о событии

В Крыму захотели завести первое уголовное дело о заражении коронавирусом

Lenta.ruвчера в 05:34

Аксенов потребовал возбудить уголовное дело за заражение COVID-19

Известиявчера в 05:18

Аксёнов потребовал возбудить уголовное дело на гражданина, нарушившего режим самоизоляции

Крым 24вчера в 03:53

Аксенов попросил возбудить первое дело за заражение коронавирусом

РИА Новостивчера в 04:50

Аксенов инициировал возбуждение уголовного дела из-за заражения коронавирусом в Крыму

ТАССвчера в 04:03

Глава Крыма призвал возбудить дело против нарушителя с коронавирусом

RT на русскомвчера в 05:04

Крымчанин с коронавирусом заразил сотрудника медцентра, ему грозит уголовное дело

ИА Крыминформвчера в 03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Вируса COVID-19 активнее всего функционирует при температуре 4°C. В случае отсутствия дезинфекции инфекция живет в таких условиях не меньше двух недель.
Деловое.ТВ вчера в 10:14
Общество

Мэр Нью-Йорка рассказал о запасах медикаментов в городе

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио сообщил, что запасов медикаментов в городе хватит на всю неделю.
RT на русском 04:45
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Политика

В Италии попросили разрешить доставку гумпомощи из Крыма

В Италии Ассоциация адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale (Палата специалистов по уголовному европейскому праву) обратилась к президенту России Владимиру Путину и законодательным органам России с просьбой признать гуманитарной помощью груз для Неаполя, собранный в Крыму.
МонаВиста вчера в 08:45
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Общество

Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей

Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
РИА Новости 04:56
Общество

В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом

Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
РБК 05:27
Общество

Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве

Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
РИА Новости 06:00
Общество

Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
News.ru 00:04
Происшествия

Жителю Заполярья пригрозили уголовным делом за нарушение карантина

В Мурманской области житель города Апатиты привез с Кубы коронавирус.
Российская газета 04:43
Авто

В России могут обанкротиться до 50% автосалонов из-за кризиса

Текущий кризис могут не пережить до 50% автосалонов, работающих в России.
Znak.com 06:15
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Экономика

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
РБК 27 марта в 10:58
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Происшествия

Во Владимирской области умер больной коронавирусом

Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Коммерсантъ 06:19
Общество

В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции

Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Интерфакс - Россия 06:23
Экономика

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Газета.Ru 05:23
Общество

В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса

В Тульской области подтвержден еще один случай коронавируса. Вирусом заболела жительница Тулы.
Первый Тульский 05:26
Общество

В Чечне нарушителям карантина пригрозили полипропиленовыми трубами

Издание опубликовало кадры видеозаписей настоящего коллапса, наставшего на проходящей через Чечню федеральной трассы Ростов–Баку по направлению в сторону Дагестана, также появились видео с чеченскими полицейскими, которые дежурят на дорогах с полипропиленовыми трубами в руках - они останавливают машины и отлавливают находящихся там людей без масок.
Новые Известия 06:11
Общество

Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля

Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
NewInform вчера в 04:03
Происшествия

Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

Виктор Захарченко, отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, вышел на свободу после смягчения приговора за махинации с фиктивным трудоустройством на работу в банк «Московское ипотечное агентство» (МИА-банк).
Коммерсантъ 05:34
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

РБК 02:45
Происшествия

Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»

Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Российская газета 05:20
Здоровье

Врачи дали советы аллергикам по профилактике коронавируса

Как считает заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов, аллергики в период распространения коронавируса должны в два раза внимательнее относиться к профилактике заболевания, не забывать про свое лечение, находиться дома и исключить контакт с пыльцой.
ТК Звезда 03:38
Финансы

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:09
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Наука

Коронавирус. Прогноз нобелевского лауреата: эпидемия скоро закончится

Сотрудник Стэнфордского университета, нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт предсказал скорое окончание пандемии коронавируса.
Чемпионат 06:00
Общество

У 22% заразившихся коронавирусом россиян не было симптомов

У значительного числа жителей России, заразившихся коронавирусом, не было выраженных симптомов заболевания.
АБН 05:25
Общество

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

Российская газета вчера в 23:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное