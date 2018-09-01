Коронавирус
Krym.NewsАксенов потребовал возбудить уголовное дело на больного коронавирусом
В отношении первого зараженного коронавирусом крымчанина планируют возбудить уголовное дело. Такую жесткую меру предложил глава РК. Сергей Аксенов предложил рассмотреть этот вопрос региональному МВД и прокуратуре.
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Общество
Официально подтвержден пятый случай заражения коронавирусом в Башкирии
Пятый случай заражения COVID-19 в Башкирии подтвердил сегодня, 29 марта, глава Минздрава РБ Максим Забелин.
Общество
Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Музыка
Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Общество
Биолог оценила российский препарат от коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что представленный в России препарат для лечения от коронавируса – мефлохин – может бороться с заболеванием, он менее токсичен, чем его аналоги.
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии
Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу
Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
Общество
Во Франции экс-министр умер от коронавируса
Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.
Общество
Путин поручил увеличить пособие по безработице до МРОТ
Владимир Путин поручил до 31 декабря приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности до одного минимального размера оплаты труда.
Происшествия
В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
Политика
Экс-заместитель главы Киевской ОГА скончался от коронавируса
Киев, 29 марта 2020, 14:14 — REGNUM На Украине от осложнений коронавирусной инфекции сегодня, 29 марта, скончался член совета директоров конфедерации строителей Украины, бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко.
Общество
Россиянка сожгла 65 тысяч рублей, «дезинфицируя» их от коронавируса
Россиянка решила продезинфицировать деньги и сожгла 65 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на Instagram-аккаунт prosto.robski.
Экономика
Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
Политика
В России учредили президиум правительства
В России образовали президиум правительства, его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Политика
Песков перешел на удаленную работу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
В Минздраве озвучили реальные сроки завершения эпидемии коронавиурса в России.
Общество
Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города
Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общество
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Общество
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Политика
Грузия отказалась пропускать возвращающихся из Армении россиян
Власти Грузии не пропустили через свою территорию российских граждан, которые хотели вернуться домой из Армении сухопутным путем.
Финансы
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Общество
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Здоровье
Первую пациентку с коронавирусом на Ставрополье готовят к выписке
Первую на Ставрополье пациентку с коронавирусом готовятся выписывать на следующей неделе, сообщил в инстаграме глава региона Владимир Владимиров 29 марта.
Происшествия
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.