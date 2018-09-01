В отношении первого зараженного коронавирусом крымчанина планируют возбудить уголовное дело. Такую жесткую меру предложил глава РК. Сергей Аксенов предложил рассмотреть этот вопрос региональному МВД и прокуратуре.

Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Общество Биолог оценила российский препарат от коронавируса Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что представленный в России препарат для лечения от коронавируса – мефлохин – может бороться с заболеванием, он менее токсичен, чем его аналоги.

Здоровье Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Во Франции экс-министр умер от коронавируса Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.

Общество Путин поручил увеличить пособие по безработице до МРОТ Владимир Путин поручил до 31 декабря приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности до одного минимального размера оплаты труда.

Общество Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.

Политика Экс-заместитель главы Киевской ОГА скончался от коронавируса Киев, 29 марта 2020, 14:14 — REGNUM На Украине от осложнений коронавирусной инфекции сегодня, 29 марта, скончался член совета директоров конфедерации строителей Украины, бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко.

Экономика Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.

Общество Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.

Общество Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.

Политика Грузия отказалась пропускать возвращающихся из Армении россиян Власти Грузии не пропустили через свою территорию российских граждан, которые хотели вернуться домой из Армении сухопутным путем.