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Аксенов пригрозил национализировать рынок в Ялте из-за завышения цен

«Если руководство ялтинского рынка не обеспечит снижение цен, объект может быть национализирован с обязательным сохранением рабочих мест», – заявил Сергей Аксенов.
ФедералПресс
Глава администрации Ялты Янина Павленко напомнила, что Ялтинский рынок сейчас находится в частной собственности.
ИА Крыминформ
В свою очередь, председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил на совещании, что в регионе уменьшился ажиотажный спрос на сахар и крупы, наблюдавшийся в последние недели.
ТАСС
По официальным данным, на Ялтинском рынке сейчас работает около одной тысячи предпринимателей.
ИА Крыминформ

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