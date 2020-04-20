Общество

Вестник КавказаВестник КавказаАксенов призвал россиян отказаться от поездок в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к россиянам с призывом пока не ездить к на полуостров из-за пандемии коронавируса.
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"Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию республики Крым, как для командировок, так и для отдыха, поскольку все крымские санатории и места отдыха закрыты", - сказал Аксенов в видеообращении, размещенном в твиттере
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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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