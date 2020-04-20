с чего всё началось

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к россиянам с призывом пока не ездить к на полуостров из-за пандемии коронавируса.

Аксенов призвал россиян отказаться от поездок в Крым

Политика Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 91

Армия и оружие США показали видео перехвата американского самолета истребителем Су-35 Во флоте отметили, что в воскресенье российский Су-35 дважды перехватил P-8A Poseidon в течение 100 мин. Американские военные признали первый перехват профессиональным и безопасным, а второй наоборот, так как Су-35 летел на высокой скорости на расстоянии около 7,6 метра от самолета ВМС США. 499

Общество Собянин рассказал о выявлении бессимптомных пациентов с коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что диагностика позволяет выявлять всё больше пациентов с лёгкой формой заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 или без симптоматики. 89

Общество Пушков раскритиковал чиновницу из Краснодара за нападки на врачей Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в твиттере возмутился из-за сообщений о том, что замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сшить бахилы. 2,8K

Здоровье Алтайские врачи уезжают лечить заболевших коронавирусом в Москву В центральных регионах страны высокие зарплаты Восемь алтайских врачей уехали в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, чтобы лечить заболевших коронавирусной инфекцией. 6

Общество АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице. 6,6K

Здоровье Мэр Новокузнецка озвучил новые данные по ситуации с коронавирусом По данным на 18 апреля, в инфекционном стационаре Новокузнецка находится на лечении 14 пациентов с диагнозом COVID-19, 11 из них являются жителями города и района, двое — из Прокопьевского района, один человек — из Мысков. 12

Общество Меркель назвала дискуссии о смягчении карантина в Германии вакханалией Канцлер ФРГ Ангела Меркель резко раскритиковала ведущиеся в немецких регионах дискуссии о смягчении карантинных мер, назвав их вакханалией, сообщает агентство DPA.

Происшествия В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Ханты-Мансийском автономном округе, у 70-летней женщины была тяжелая пневмония, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике инфекции. 6

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 840

Экономика Бюджет России к июню получит 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка Бюджет России до 1 июня получит около 1,05 трлн рублей от продажи контрольного пакета Сбербанка правительству, остальные средства будут перечислены в 2023 году, следует из опубликованного распоряжения кабмина.

Общество В России из-за пандемии упростили регистрацию на бирже труда Москва, 20 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Оставшимся без работы гражданам России стало проще встать на биржу труда.

Общество Аномально холодная погода ожидается в европейской части России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода. 46

Происшествия В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.

Технологии Половину мобильных приложений могут взломать хакеры Эксперты Positive Technologies рассказали о том, к чему привели исследования более десятка мобильных приложений от банка. 5

Общество Треть россиян поддерживают перенос майских праздников Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России. 50

Общество Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией. 9