с чего всё началось

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к россиянам с призывом пока не ездить к на полуостров из-за пандемии коронавируса.

Аксенов призвал россиян отказаться от поездок в Крым

Общество Медики Петербурга из-за заражения COVID-19 получат до 500 тысяч рублей В случае трагического исхода (смерть медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией) выплаты в размере один миллион рублей получат пропорционально члены его семьи. 51

Общество Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах Другие регионы страны отстают от Москвы и Московской области по темпам роста и развитию заболевания в среднем на 2—3 недели. 26

Биатлон Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.

Экономика АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом. 183

Общество Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.

Армия и оружие Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии "Буцефал" в Нигерии получил пулемет в передней части машины. Украинский БТР-4 дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии.

Общество Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией. 210

Экономика Владелец ТК «Атриум» предупредил о возможном коллапсе Владелец торгового комплекса «Атриум» Эрнест Рудяк (собственник группы компаний «Ингеоком») сообщил, что уже в начале мая, когда придет время выплаты налоговых платежей, может наступить коллапс на рынке торговой недвижимости. 2

Происшествия На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. 216

Общество В Свердловской области ограничат продажу алкоголя В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя. 53

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 626

Футбол Селюк – о Смолове: Испортил репутацию российских футболистов в Испании Напомним, Смолов в начале апреля самовольно покинул расположение Сельты и транзитом через Белоруссию вернулся в Москву.

Общество Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице В целях реализации президентского поручения Михаил Мишустин утвердил правительственное постановление от 12 апреля 2020 г. № 485, которое предписывает назначать выплаты по безработице по верхней планке тем россиянам, которые потеряли рабочее место в период коронавирусной эпидемии. 23

Происшествия В Башкирии женщину обвинили в покушении на убийство своих детей Жительница Башкирии обвиняется в том, что она ножом ранила двух своих малолетних дочерей, следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска» Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым. 38

Здоровье Мясников и эксперты ВЭБа предложили реформу медицины после пандемии Авторами документа выступают глава инфоцентра по коронавирусу Александр Мясников, замдиректора Института ВЭБа Юлия Зворыкина и замдиректора Центра государственно-частного партнерства ВЭБа Владимир Сидоров. 3