Общество

Вестник КавказаВестник КавказаАксенов призвал россиян отказаться от поездок в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к россиянам с призывом пока не ездить к на полуостров из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
"Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию республики Крым, как для командировок, так и для отдыха, поскольку все крымские санатории и места отдыха закрыты", - сказал Аксенов в видеообращении, размещенном в твиттере
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Крым закрыт для посещений…

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Вести Крым03:26
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Руководство минского «Динамо» намерено сменить главного тренера.
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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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