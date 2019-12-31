Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

Факельное шествие в Киеве по случаю 111-й годовщины со дня рождения главаря запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры является оскорблением памяти миллионов жертв нацизма, считает глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
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"Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями", — написал Аксенов на Facebook
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