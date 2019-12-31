с чего всё началось

Факельное шествие в Киеве по случаю 111-й годовщины со дня рождения главаря запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры является оскорблением памяти миллионов жертв нацизма, считает глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

Политика Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.

Происшествия В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами Пожар вспыхнул в канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд, все обитавшие в вольере с обезьянами животные мертвы, сообщили в зоопарке.

Происшествия Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.

Здоровье В Китае распространяется неизвестная пневмония В Китае распространяется неизвестная пневмония. За декабрь в городе Ухань выявлено 27 случаев вирусной пневмонии/легочного заражения.

Театры Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.

Шоу-бизнес Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.

Политика Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим "Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.

Политика Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.

Политика Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).

Общество Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.