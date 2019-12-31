Политика
Lenta.ruВ Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве
Факельное шествие в Киеве по случаю 111-й годовщины со дня рождения главаря запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры является оскорблением памяти миллионов жертв нацизма, считает глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
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"Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями", — написал Аксенов на Facebook.РИА Новости02:17
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Энергетика
Объем газа в ПХГ Украины сократился до уровня ниже 19 млрд кубометров
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились до уровня ниже 19 млрд кубометров — до 18,934 млрд кубометров, говорится в материалах «Укртрансгаза».
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Политика
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Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
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Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
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В результате погибли три человека, еще шестеро, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы.
Экономика
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Общество
Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов
Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.