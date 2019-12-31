с чего всё началось

Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Политика Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим "Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.

Политика Бельгийский суд приостановил европейский ордер на арест Пучдемона Бельгийский суд принял решение приостановить действия европейских ордеров на арест каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, выданных испанским судом, сообщил сам Пучдемон в Twitter.

Общество В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.

Политика Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.

Общество Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.

Общество Снижается порог для ввоза интернет-посылок без пошлин Норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в интернет-посылках из-за границы, с 1 января составит 200 евро и 31 килограмм.

Наука Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».

Общество Более полумиллиона россиян сообщили о наличии второго гражданства Напомним, в 2014 году в России вступил в силу закон о том, что в течение 60 дней после приобретения второго иностранного гражданства россияне обязаны письменно уведомить территориальные миграционные подразделения.

Здоровье Список жизненно необходимых лекарств расширился на 24 позиции Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с 1-го января расширился на 23 позиции, теперь он включает 758 наименований.

Происшествия В центре Владивостока сожгли фигуру мыши 27 декабря власти Владивостока установили на центральной площади города новую фигуру мыши взамен той, что в ходе дрифта повредил водитель Subaru.

Гаджеты Глава AMD представит микроархитектуру Zen 3 на выставке CES 2020 Известная тайваньская газета сообщила, что AMD официально представит свою микроархитектуру Zen 3 следующего поколения на Международной выставке потребительской электроники CES 2020, которая начнётся на днях в Лас-Вегасе.