Политика
Российская газетаАксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве
Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.
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с чего всё началось
"Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями", — написал Аксенов на Facebook.РИА Новости02:17
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Политика
Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим
"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
Происшествия
Подорвавшийся на петарде россиянин попал на видео
Происшествие попало на видео, его опубликовало издание «Город 55» со ссылкой на очевидца.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
Политика
Бельгийский суд приостановил европейский ордер на арест Пучдемона
Бельгийский суд принял решение приостановить действия европейских ордеров на арест каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, выданных испанским судом, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Политика
«Нафтогаз» оценил реакцию бывших властей Украины на договор с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко прокомментировал реакцию представителей бывшей украинской власти на газовый контракт с Россией.
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Кино
1 января 2020 года в прокат выйдет «Вторжение» Фёдора Бондарчука
«Вторжение» – первый фильм, который покажут россиянам в новом году. Создатели уверяют: картина будет интересна всем.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Происшествия
В Сети появилось видео избиения заключённых в кузбасском СИЗО
Политика
Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского
Транспорт
Названы самые популярные станции метро в первые сутки нового года
В первый день нового года самой востребованной станцией московского метро стала станция «Площадь Революции», сообщили в пресс-службе «Московского метрополитена».
Общество
Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Общество
Снижается порог для ввоза интернет-посылок без пошлин
Норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в интернет-посылках из-за границы, с 1 января составит 200 евро и 31 килограмм.
Наука
Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров
Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».
Общество
Более полумиллиона россиян сообщили о наличии второго гражданства
Напомним, в 2014 году в России вступил в силу закон о том, что в течение 60 дней после приобретения второго иностранного гражданства россияне обязаны письменно уведомить территориальные миграционные подразделения.
Здоровье
Список жизненно необходимых лекарств расширился на 24 позиции
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с 1-го января расширился на 23 позиции, теперь он включает 758 наименований.
Кино
Кинопоиск опубликовал десятку лучших фильмов десятилетия
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Интернет
Vivo, OPPO и Xiaomi создадут новую систему беспроводной передачи файлов
Компании Vivo, OPPO и Xiaomi объявили о сотрудничестве с целью создания инновационной системы беспроводной передачи файлов для пользователей по всему миру.
Хоккей
Стал известен состав россиян на четвертьфинал МЧМ против Швейцарии
Тренерский штаб сборной России (U 20) во главе с Валерием Брагиным объявил стартовые сочетания команды на четвертьфинальный матч против Швейцарии.
Происшествия
В центре Владивостока сожгли фигуру мыши
27 декабря власти Владивостока установили на центральной площади города новую фигуру мыши взамен той, что в ходе дрифта повредил водитель Subaru.
Общество
Вступил в силу закон о любительской рыбалке в России
1 января 2020 года в России вступил в силу закон, регулирующий любительское рыболовство.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Гаджеты
Глава AMD представит микроархитектуру Zen 3 на выставке CES 2020
Известная тайваньская газета сообщила, что AMD официально представит свою микроархитектуру Zen 3 следующего поколения на Международной выставке потребительской электроники CES 2020, которая начнётся на днях в Лас-Вегасе.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи
Меган Маркл и приц Гарри решили не отставать от своих родственников – Кейт Миддлтон и принца Уильяма – и в канун Нового года опубликовали на своей странице в инстаграме трогательное видео, подводящее итоги 2019.
Авто
Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году
Представители немецкой компании BMW рассказали о новинках, которые будут представлены в России в следующем году.