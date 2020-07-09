Политика
РБКВ Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму
Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
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Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ 06:48
Шоу-бизнес
Певица Ольга Орлова опубликовала архивный кадр с Жанной Фриске
Бывшая участница группы «Блестящие», певица Ольга Орлова опубликовала в Instagram-аккаунте архивный снимок со своей подругой Жанной Фриске, сообщает Nation News.
МИР 24 вчера в 10:15
Общество
СКР отпустил московского депутата Галямину после допроса
Столичный муниципальный депутат Юлия Галямина вышла из Следственного комитета России (СКР) после допроса, до которого в ее квартире проводился обыск.
Коммерсантъ 09:54
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor 06:04
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Происшествия
Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина
9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать убийство блогера в Австрии с Кадыровым «нелогично».
РБК 10:44
Политика
В кабмине оценили сообщения о планах возобновления перелётов
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал сообщения СМИ о предложении Роспотребнадзора возобновить авиасообщение с 13 странами.
RT на русском 12:18
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман.
Газета.Ru 07:04
Политика
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.
РИА Новости 12:30
Общество
25% магазинов возобновили работу в торговых центрах Петербурга
Аналитики подсчитали, что доля работающих магазинов в петербургских торговых центрах сейчас составляет от 25% до 40%.
АБН 12:17
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
Политика
Мурашко рассказал об испытаниях вакцин от коронавируса в России
Все клинические испытания вакцин от коронавируса на добровольцах в России проходят в штатном режиме.
Lenta.ru 13:32
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Происшествия
Ефремова заставили заплатить налог на участвовавший в аварии джип
Федеральная налоговая служба (ФНС) заставила актера Михаила Ефремова заплатить транспортный налог на автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором он попал в аварию со смертельным исходом в центре Москвы в начале июня, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
Lenta.ru 12:42
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн 07 июля в 10:00
Здоровье
Новую награду для медработников учредили в Воронежской области
В центре почетного знака наложен круглый медальон с надписью "За верность медицинскому долгу".
Интерфакс - Россия 06:55
Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Следственный комитет России обнародовал оперативное видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Газета.Ru вчера в 20:31
Общество
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
Авто
Компания Audi представила электрокроссовер Q4 Sportback e-tron
Электрокроссовер станет прямым конкурентом Jaguar I-Pace и Tesla Model X. Стоит отметить, что экстерьер четырёхдверки напоминает концептуальную модель Audi Q4 e-tron concept, которая была продемонстрирована компанией на Женевском автосалоне в прошлом году.
REGNUM 02:10
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ
РИА Новости 12:03
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Здоровье
Минздрав Украины сообщил, что 9 областей не готовы к ослаблению карантина
Минздрав Украины сообщил, что девять областей не готовы к ослаблению карантина.
Телеканал 360° вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью
Planet Today вчера в 07:35
Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
Гаджеты
Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как
Следующим поколением настольных процессоров Intel станут чипы семейства Rocket Lake-S.
3DNews 12:55
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
В среду руководство московского футбольного клуба «Спартак» распространило пост, что подана жалоба о нарушении этики на руководителя петербургского «Зенита» Александра Медведева.
Городовой 12:25
Энергетика
В Госдуме инициируют парламентское расследование роста цен на бензин
Москва, 8 июля 2020, 11:32 — REGNUM «Справедливая Россия» инициирует парламентское расследование ситуации на рыке бензина и нефтепродуктов России.
REGNUM вчера в 04:32