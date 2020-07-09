Политика

РИА НовостиРИА НовостиАксенов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена

Обнародованный разговор якобы бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко о диверсии в Крыму подтверждает, что терроризм стал частью государственной политики Киева вне зависимости от того, кто находится у власти, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Аксенов прокомментировал причастность Киева к диверсиям в Крыму

КП - Крым10:06

Запись разговора Порошенко подтверждает взятый Украиной курс на террор – Аксёнов

ИА Крыминформ08:09

Терроризм – часть государственной политики киевского режима, — Аксёнов

КИА08:21

Аксенов: разговоры Порошенко о Крыме объясняют выход Украины из меморандума по терроризму

ТАСС08:44

Порошенко подтвердил, что украинские спецслужбы организовали на севере Крыма диверсии

Крым 2407:23

Причастность Порошенко к диверсиям в Крыму: реакция Аксенова

РИА Новости Крым08:16

Аксенов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена

РИА Новости08:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
275
Происшествия

Двух хабаровских депутатов задержали в рамках дела против Фургала

В рамках уголовного дела против Сергея Фургала правоохранительные службы задержали двух депутатов думы Хабаровского края от ЛДПР.
Политическая Экспертиза 07:21
14
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
249
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

BFM.ru 08:15
3,1K
Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев 9 июля предположил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе и, скорее всего, это будут страны СНГ.
Известия 08:05
759
Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
3
Политика

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Российская газета 07:23
225
Авто

Продажи новых легковых машин и LCV снизились на 14,6% в июне в РФ

В прошлом месяце российские дилеры реализовали 112 тысяч 622 новых легковых и лёгких коммерческих машин.
Evo-rus.com 07 июля в 08:34
40
Культура

Netflix досрочно прекратил сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»

Netflix неожиданно объявил о закрытии подросткового хоррора "Леденящие душу приключения Сабрины" после четвертого сезона.
Ревизор.ру 07:00
12
Киберспорт

Dota 2 исполнилось семь лет

9 июля 2020 года компьютерной игре Dota 2 исполнилось семь лет. Официальный релиз MOBA от Valve состоялся того же числа 2013 года.
Dota2.ru 08:21
Здоровье

Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков

ToDay News Ufa 08:55
1
Происшествия

Полиция не подтверждает смерть мэра Сеула Пак Вон Суна

Газета.Ru 09:07
37
Общество

Мишустин поручил госкомпаниям создать программу цифровой трансформации

Российские компании с госучастием должны будут разработать программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование российского программного обеспечения, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:46
Кино

Вышел трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

Piter.tv вчера в 07:47
21
Гаджеты

Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC и будет стоить 40 евро

В продаже Xiaomi Mi Smart Band 5 появится уже в нынешнем месяце. Ожидается, что стоимость браслета составит примерно 40 евро.
MobiDevices 04:16
1
Общество

В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения

С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
59
Здоровье

276 человек заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки

Kursk.com 04:05
1,3K
Происшествия

В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
13
Армия и оружие

Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу

В Киеве активно готовят военный сценарий решения проблемы Донбасса, об этом свидетельствуют недавние высказывания украинских властей, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
РИА Новости 09:51
Политика

Путин призвал сохранить меры поддержки бизнеса после пандемии

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти России во время пандемии коронавируса обеспечили максимальное снижение издержек бизнеса, чтобы рабочие места сохранились и чтобы работодатели могли своевременно выплачивать зарплаты сотрудникам.
Rambler News Service 09:40
2
Происшествия

Верзилову назначили психиатрическую экспертизу

Как пояснил адвокат Леонид Соловьев, экспертизу назначили на допросе в СКР в связи с тем, что Верзилов был в коме после отравления в 2018 году.
BFM.ru 09:47
6
Политика

Путин поинтересовался у Хабирова, когда Башкирия обгонит Татарстан

Сегодня на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президент РФ Владимир Путин спросил у главы Башкирии Радия Хабирова, когда республика обгонит по показателям Татарстан.
Про Город Казань 10:16
6
Авто

Lamborghini официально представил гибридный родстер Sian

Lamborghini Sian – первый серийный гибрид итальянской марки – получил версию с открытой крышей.
Автоновости дня 04:28
1
Политика

МИД РФ заявил о праве Москвы на ответ на санкции Великобритании

Россия оставляет за собой право на принятие мер в ответ на британские санкции.
Известия 09:35
4
Футбол

Бранислав Иванович продлит контракт с «Зенитом» до лета 2021 года

Metaratings 07:21
Авто

Baojun представила бюджетный аналог Skoda Octavia

Китайский производитель Baojun выпустил первые официальные фотографии универсала RC-5W, который, как и его брат-лифтбек RC-5, будет предлагаться по выгодной цене.
SpeedMe 08:20
Баскетбол

ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Шенгелией

Москва, 9 июля 2020, 14:32 — REGNUM Московский ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Торнике Шенгелией.
REGNUM 07:32
Культура

Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке

Авторы сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Lenta.ru 06:09
19
Политика

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман.
Газета.Ru 07:04
175
Экономика

Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом

Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом.
Lenta.ru 09:09
19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джо Байден
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр. В настоящее время - участник праймериз Демократической партии на выборах президента США 2020 года. В случае, если Байден станет президентом, на момент инаугурации ему будет 78 лет, что сделает его самым пожилым президентом в истории страны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное