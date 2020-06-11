Термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объеме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту. Также обязательным остается масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

Общественный транспорт с 15 июня будет работать по прежнему графику, восстанавливаются транспортные льготы для граждан. Детские сады вернутся к работе в обычном режиме. Жители Крыма и других регионов РФ могут бронировать объекты размещения.

Глава Крыма рассказал об отмене ограничений на полуострове

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