Коронавирус
REGNUMГлава Крыма рассказал об отмене ограничений на полуострове
Общественный транспорт с 15 июня будет работать по прежнему графику, восстанавливаются транспортные льготы для граждан. Детские сады вернутся к работе в обычном режиме. Жители Крыма и других регионов РФ могут бронировать объекты размещения.
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Термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объеме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту. Также обязательным остается масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей.
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В Крыму отменяется режим самоизоляции и обязательная обсервация для приезжих
Суть событий09 июня в 09:27
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
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Московский Комсомолец 08:05
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Life.ru вчера в 13:57
Политика
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Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
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Российская газета 02:40
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Кино
Tvzavr станет онлайн-площадкой кинофестиваля «Зеркало»
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Хоккей
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Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
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