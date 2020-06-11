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Российская газетаРоссийская газетаАксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
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Сергей Аксенов
С 15 июня на территории Республики Крым полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Кроме того, также с 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации.
— Сергей АксеновБИЗНЕС Online 09 июня в 08:33

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