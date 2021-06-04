Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика

Аксенов: российские силовики собрали информацию о бизнесе украинских чиновников в Крыму

Глава Крыма добавил, что "многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством, противопоставляют себя, нагнетают истерию, не стесняются владеть [недвижимостью] в Крыму".В источнике

С чего всё началось

Аксенов: российские силовики собрали информацию о бизнесе украинских чиновников в Крыму

Правоохранительные органы собрали оперативную информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников, декларирующих себя борцами с российским государством, но пока не представили ее общественности, сообщил в беседе с ТАСС глава региона Сергей Аксенов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ТАСС23:24

Подробнее о событии

Аксёнов сообщил о собранных данных о бизнесе украинских чиновников в Крыму

RT на русском03:05

Аксёнов: Силовики РФ собрали информацию о бизнесе украинских чиновников в Крыму

Крым 2402:27

Аксенов рассказал о недвижимости «борцов с Россией» в Крыму

РЕН ТВ23:55

Аксенов: российские силовики собрали данные о бизнесе украинских чиновников в Крыму

Коммерсантъ01:39

Глава Крыма рассказал о недвижимости «борцов с Россией» на полуострове

Известия01:00

Аксенов сообщил о недвижимости «борцов с Россией» в Крыму

РБК01:53

Аксенов: российские силовики собрали информацию о бизнесе украинских чиновников в Крыму

ТАСС23:24
Интересное