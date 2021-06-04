Аксенов: российские силовики собрали информацию о бизнесе украинских чиновников в Крыму
Глава Крыма добавил, что "многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством, противопоставляют себя, нагнетают истерию, не стесняются владеть [недвижимостью] в Крыму".В источнике
С чего всё началось
Аксенов: российские силовики собрали информацию о бизнесе украинских чиновников в Крыму
Правоохранительные органы собрали оперативную информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников, декларирующих себя борцами с российским государством, но пока не представили ее общественности, сообщил в беседе с ТАСС глава региона Сергей Аксенов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ТАСС23:24