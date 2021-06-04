Глава Крыма добавил, что "многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством, противопоставляют себя, нагнетают истерию, не стесняются владеть [недвижимостью] в Крыму".

Видео Фото Интересное видео РЕН ТВ ИнфоСМИ Life.ru Городовой КП - Екатеринбург НТВ Городовой Городовой ТК Звезда Life.ru Военное дело РЕН ТВ ТК Звезда Ридус

С чего всё началось Аксенов: российские силовики собрали информацию о бизнесе украинских чиновников в Крыму Правоохранительные органы собрали оперативную информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников, декларирующих себя борцами с российским государством, но пока не представили ее общественности, сообщил в беседе с ТАСС глава региона Сергей Аксенов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). ТАСС 23:24