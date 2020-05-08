Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиАксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
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Власти объяснили, почему не состоится курортный сезон в Крыму 2020

КП - Крым04:12

Глава Крыма назвал невозможным прием туристов из других регионов в этом году

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Аксёнов призвал ориентироваться только на внутренний туризм

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Несбыточными надеждами подпитывать турбизнес не собираюсь, — Аксёнов

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Аксёнов рассказал о перспективах курортного сезона в Крыму

ИА Крыминформ03:28

Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

РИА Новости03:44

Вероятность курортного сезона в Крыму крайне низкая, — Аксёнов

Вести Крым04:27
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Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
265
Общество

В Смольном отрицают госпитализацию душевнобольных в «Ленэкспо»

Все, кого кладут на лечение во временный госпиталь "Ленэкспо" в Петербурге, рассматриваются как зараженные коронавирусом, больных с психиатрическими патологиями туда не помещают, заявили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Интерфакс 08:39
47
Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
903
Происшествия

Где заболели коронавирусом 46 человек в Липецкой области

Новых заболевших выявили на 6 мая: 28 в Липецке, по 3 человека в Ельце и Грязинском районе, в Елецком районе — 1, в Липецком районе — 5, в Становлянском районе — 3, в Хлевенском район — 1, в Чаплыгинском районе — 2.
Kursk.com 06 мая в 08:15
54
Происшествия

В Пензенской области от пневмонии скончался водитель скорой помощи

В Неверкинском районе скончался водитель машины скорой медицинской помощи.
Smi58.ru 08:40
3
Политика

Российские военные передали коллегам в Италии полевой госпиталь

Российские военные специалисты накануне отбытия в РФ передали итальянским коллегам отделение интенсивной терапии и терапевтическое отделение полевого госпиталя со штатным медицинским оборудованием и имуществом, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости вчера в 10:57
4
Гаджеты

Представлен флагман Meizu 17 Pro

Meizu 17 Pro 8/128 ГБ оценивается в 607 доллара, а версию на 12/256 ГБ можно купить за 664 доллара.
ITZine.ru 06:28
2
Общество

Глава Крыма предложил запретить кондиционеры из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил отказаться от использования кондиционеров на полуострове из-за того, что они могут способствовать распространению коронавируса, сообщает «Крым 24».
РБК 08:08
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Хоккей

Хоккеист Якупов обменян из СКА в «Витязь»

ТАСС Спорт 06:52
Общество

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
Эхо Москвы 05:34
222
Общество

Кубанские школы завершат учебный год с 15 мая до 5 июня

Ученики 5-8 классов закончат учебу до 22-23 мая, а десятиклассники продолжат заниматься до 29-30 мая.
Ясно 08:05
8
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
477
Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
1,4K
Общество

В Курской области до 31 мая продлён режим повышенной готовности

Курск, 8 мая 2020, 15:55 — REGNUM В Курской области действие режима повышенной готовности продлили до 31 мая.
REGNUM 08:55
7
Биатлон

Нуждов считает, что вместо Драчева главой СБР должен стать Майгуров

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов считает, что новым главой организации вместо Владимира Драчева должен стать Виктор Майгуров.
РИА Новости 07:48
Здоровье

За сутки в Оренбургской области выявили 45 новых случаев коронавируса

За последние сутки скончалась одна 60-летняя пациентка в Акбулаке, за все время в регионе 5 летальных случаев.
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 05:35
89
Шоу-бизнес

С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине

Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
1
Политика

Spiegel: хакеры украли данные почты офиса Меркель в 2015 году

Во время хакерской атаки на бундестаг в 2015 году были скопированы два почтовых ящика с переписками парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
Газета.Ru 08:06
Происшествия

В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник

РИА Новости 09:08
1
Авто

АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:20
230
Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
1K
Наука

Употребление кофе снижает риск смертности

Употребление кофе снижает риск смертности, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 14:01
24
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
183
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
13
Общество

Москвичей призвали не бояться прироста числа заболевших COVID-19

Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала горожан не бояться роста количества выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:11
15
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2,1K
Общество

С 12 мая в Пермском крае разрешат работу парикмахерских

Как отметил замруководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок, в регионе с учётом текущей ситуации с 12 мая предлагается открыть парикмахерские, мастерские по пошиву и ремонту одежды и обуви, непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью более 50 кв. м, салоны по продаже и ремонту автомобилей.
Новый компаньон 08:16
14
Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

РИА Новости вчера в 10:36
194
Общество

Попова назвала три этапа снятия ограничений

Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 06 мая в 09:44
2,6K
Происшествия

В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка

Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 06 мая в 04:22
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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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