Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruГлава Крыма объяснил невозможность курортного сезона в регионе

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил невозможность курортного сезона в регионе. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции, передает в пятницу, 8 мая, «Крым-Информ».
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Власти объяснили, почему не состоится курортный сезон в Крыму 2020

КП - Крым04:12

Глава Крыма назвал невозможным прием туристов из других регионов в этом году

Интерфакс03:55

Вероятность курортного сезона в Крыму крайне низкая, — Аксёнов

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Несбыточными надеждами подпитывать турбизнес не собираюсь, — Аксёнов

КИА03:35

Аксёнов рассказал о перспективах курортного сезона в Крыму

ИА Крыминформ03:28

Глава Крыма о COVID-19: Пусть все будут готовы к худшему

Крым 2403:36

Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

РИА Новости03:44
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Общество

Онищенко рассказал, как долго коронавирус живет на масках и одежде

Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко, рассказал о сроках жизни коронавируса.
Российская газета 12:06
3
Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
1,9K
Общество

Текслер рассказал об условиях снятия ограничений в Челябинской области

Напомним, к 8 мая в Челябинской области зафиксировано 967 случаев заражения коронавирусом, из них 68 – за последние сутки.
АиФ Челябинск 06:12
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Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Политика

Сибирь готовится к внедрению системы электронных пропусков

Регионы Сибирского федерального округа готовятся к внедрению системы электронных пропусков на основе программного обеспечения, которое сейчас используется в Москве, сроки ввода зависят от эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
РИА Новости 04:18
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Общество

Судно «Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

"Академик Черский" идет к складу за трубами для "Северного потока -2". Судно ООО "Газпром флот" вышло из порта Калининграда и направилось на северо-запад.
Деловое.ТВ 03:02
1,1K
Армия и оружие

NI: в России функционирует страшная для США советская «Мертвая рука»

Как указывает NI, российские официальные лица подтвердили сохранение системы "Периметр" в рабочем состоянии и в ХХІ веке.
Недвижимость.RU 07:14
5
Политика

Трамп не считает, что Китай преднамеренно распространил коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в преднамеренное распространение Китаем коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12:11
8
Игры

В файлах Steam нашли упоминание Half-Life 2: Remastered

CyberSport.ru 05:00
1
Общество

Власти Петербурга готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что власти Петербурга готовится продлить режим самоизоляции до конца мая.
Piter.tv 10:51
24
Политика

Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в ютубе запись звонка мэру Праги Зденеку Гржибу.
РИА Новости 12:32
Общество

Актриса Анна Банщикова замечена в скандале с казаками в Геленджике

7 мая в сети было размещено видео, на котором зафиксирован конфликт между казачьим патрулём и актрисой сериала «Ищейка» Анной Банщиковой.
Бизнес-газета 04:04
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Армия и оружие

Из КБ «МиГ» пропали секретнейшие чертежи инновационного самолёта МиГ-105

Неизвестные похитили из архивов ведущего российского оборонного предприятия чертежи секретнейшего проекта – самолёта МиГ-105, который считается оружием массового поражения, так как способен одним ударом уничтожать огромнейшие регионы на территории противника – сбить его на подлёте считается абсолютно невозможным – такого оружия нет даже у России.
Avia.pro вчера в 22:32
4
Происшествия

Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

В Оренбурге арестовали священника за сексуальное насилие над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 05:53
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Происшествия

Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы

Известия 08:03
Космос

МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне

Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне.
Аргументы и Факты вчера в 04:01
4
Политика

Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам РФ-ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:07
3
Экономика

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
Единоборства

Фергюсон и Гэтжи показали одинаковый вес перед боем на турнире UFC 249

RT на русском 10:55
Происшествия

Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
Коммерсантъ вчера в 05:59
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Газета.Ru 03:00
2,8K
Общество

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
81
Происшествия

Назван организатор убийства российского миллиардера

Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
16
Общество

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц.
ТАСС 10:00
24
Армия и оружие

Второй самолет с российскими военными вылетел из Италии

Известия 11:34
6
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
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Общество

Соловьев пожаловался на «продажных ничтожеств»

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю, которую, как он считает, против него развязали Telegram-каналы и СМИ.
Московский Комсомолец 06:12
4
Происшествия

Вооружённый конфликт произошел на границе Киргизии и Таджикистана

REGNUM 12:31
3
Общество

В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой.
Москва 24 10:30
8
Общество

Попова определила порядок снятия ограничений

При снятии ограничений, утверждает Попова, будут оцениваться следующие показатели: темп прироста заболеваемости, то есть количество новых случаев инфицирования, свободный коечный фонд для госпитализации больныхCOVID-19, а также показатели охвата тестирования - для понимания, насколько широко инфекция распространена в разных регионах страны.
ТК Звезда 06 мая в 09:43
2,6K
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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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