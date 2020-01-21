Экономика
Российская газетаАксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС
В качестве примера поддержки инициатив крымского правительства глава региона привел соглашение, которое с Совмином подписала одна из крупнейших сетей АЗС. По его словам, в рамках соглашения с 22 января она снизит стоимость дизельного топлива на один рубль - до 48,25 рубля за литр.
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Спорт
Олег Матыцин назначен министром спорта РФ
Олег Матыцин стал главой министерства спорта России. Об этом стало известно во вторник, 21 января, из указа президента РФ Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах
Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его сын поет на французском языке
Оказывается, мальчик не просто учит французский язык, но еще и умеет исполнять на нем различные музыкальные композиции под звуки фортепиано.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Биатлон
Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону
Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Общество
В Госдуму внесен законопроект о запрете коллекторской деятельности
Необходимость в принятии закона о запрете коллекторской деятельности обоснована многочисленными жалобами россиян на угрозы коллекторов, шантажом, а также психологическим давлением на заемщиков, допустивших просрочку.
Политика
Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства
Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Футбол
В РФС признали выборы главы РПЛ нелегитимными
В РФС признали досрочные выборы президента РПЛ, которые выиграл Сергей Прядкин, нелегитимными, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Политика
Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры
В декабре 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Генпрокуратуру правом проводить надзор за деятельностью Следственного комитета, в том числе в части исполнения ведомством законов.
Политика
Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС
Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС, но выступает за упрощение таможенных операций, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Кулеба во время дискуссии «Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год».
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Политика
Трамп призвал страны Европы добиваться энергобезопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.
Политика
Путин назвал новое правительство сбалансированным
Президент России Владимир Путин назвал новый состав правительства сбалансированным и обновленным, сообщает "Интерфакс".
Футбол
Долгов и Иванов пополнили состав «Томи»
Аналогичное соглашение с томичами заключил и 25-летний защитник Андрей Иванов, игравший в 2019 году за белорусский клуб «Гомель».
Футбол
Эксперт прокомментировал аренду Кокорина в «Сочи»
Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал переход нападающего петербургской команды Александра Кокорина на правах аренды в «Сочи».
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Происшествия
В Петербурге арестовали предполагаемого вербовщика ИГ
Согласно сообщению, речь идет об Исфандиере Акрамове, который в 2015 году в Петербурге уговорил двух граждан Таджикистана отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).
Здоровье
Умер член нижегородской семьи с редкой патологией Фабри
Ранее «Регион Online» писал, что в Нижегородской области семья умирает от редкой патологии Фабри.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Происшествия
Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки
В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Политика
Соцопрос: 69% украинцев хотят свободно использовать русский язык
69% украинцев считают, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни.
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 21 января.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.