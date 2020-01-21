Экономика

Российская газетаРоссийская газетаАксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС

В качестве примера поддержки инициатив крымского правительства глава региона привел соглашение, которое с Совмином подписала одна из крупнейших сетей АЗС. По его словам, в рамках соглашения с 22 января она снизит стоимость дизельного топлива на один рубль - до 48,25 рубля за литр.
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Крупная крымская сеть АЗС снижает стоимость топлива

КИА03:48

Крупнейшая в Крыму сеть АЗС снижает цены на дизтопливо и газ

ИА Крыминформ03:47

Аксенов договорился: Цены на топливо снизят уже завтра

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Аксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС

Российская газета04:42

Аксенов назвал точную дату снижения цены на топливо в Крыму

Московский Комсомолец05:25

В Крыму снизят цены на дизель и газ

Аргументы неделi. Крым05:01

В Крыму на рубль подешевеет дизельное топливо

Вести.Севастополь05:27
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:35, Ашберн
Политика

Чайка покинет пост генпрокурора России

Телеканал 360° вчера в 05:34
Политика

Законопроект о поправках в Конституцию внесён в Госдуму

Накануне президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию.
Волжский.ру 00:26
Политика

В России сменится министр просвещения

Ольга Васильева, занимавшая должность министра просвещения в правительстве Дмитрия Медведева, не войдет в новый состав кабмина.
Lenta.ru 06:23
Общество

В российских аэропортах усилили досмотр из-за китайского коронавируса

В российских аэропортах усилен досмотр прибывающих из Китая туристов для выявления носителей коронавируса, пишут СМИ.
Взгляд.ру 10:02
Политика

Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века

Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
RT на русском 11:27
Политика

Глава делегации Украины в ПАСЕ выступила против дружбы с Россией

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько выступила против дружбы с российской стороной.
RT на русском 09:43
Экономика

Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 10:22
Происшествия

Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.
ТАСС 06:42
Футбол

Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Вести.Ru 10:55
Общество

Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
Lenta.ru 08:55
Футбол

СМИ узнали о возможном отказе РФС признать переизбрание Прядкина

Российский футбольный союз (РФС) может признать досрочные перевыборы президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина нелегитимными в связи с нарушением процедуры.
РБК 11:31
Энергетика

Белоруссия закупила нефть в Норвегии

Белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, она будет поставлена через порт в Клайпеде на «Нафтан», сообщает «Белнефтехим».
Взгляд.ру вчера в 13:50
Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
РБК вчера в 20:30
Происшествия

В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет

В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Вести.Ru 09:55
Армия и оружие

В ЛНР заявили о потерях украинских силовиков при попытке занять серую зону

В результате неудачной попытки занять серую зону погиб один украинский силовик, еще пятеро получили ранения, заявил военный эксперт, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Взгляд.ру 10:47
Авто

В Mitsubishi рассказали о новинках для России

Официально подтверждено, что в этом году в России появится обновлённый Pajero Sport.
5 колесо 04:05
Общество

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
Политика

Новейшие российские вертолетоносцы заложат ко Дню Победы

Закладку двух российских вертолетоносцев приурочат к 9 мая 2020 года.
Вести.Ru 08:34
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году.
RT на русском 18 января в 02:53
Кино

Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо

Голливудский актер Брэд Питт рассказал о необычном прозвище, которое ему дал партнер по фильму "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо.
РЕН ТВ 07:24
Здоровье

Умер член нижегородской семьи с редкой патологией Фабри

Ранее «Регион Online» писал, что в Нижегородской области семья умирает от редкой патологии Фабри.
Регион online вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр вчера в 05:44
Происшествия

Влад Бахов знал, что скоро умрет

StarHit.ru 10:00
Общество

Азербайджан сможет поставлять нефть в Беларусь через трейдинг

Азербайджан сможет поставлять нефтепродукты на белорусские НПЗ через трейдинговые операции.
ГЛАС.RU 09:46
Происшествия

Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки

В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Вести.Ru 09:24
Общество

Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ

Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
РБК 10:31
Здоровье

Украина заняла второе место в Европе по темпам распространению онкологии

Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний.
ИА Новороссия 07:01
Шоу-бизнес

Бузова побила рекорд по количеству подписчиков в российском Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском сегменте соцсети Instagram.
ФАН 07:51
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал юношеских ОИ, разгромив финнов

Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Финляндии и пробилась в финал турнира юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.
РИА Новости 10:08
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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