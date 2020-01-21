Экономика
Российская газетаАксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС
В качестве примера поддержки инициатив крымского правительства глава региона привел соглашение, которое с Совмином подписала одна из крупнейших сетей АЗС. По его словам, в рамках соглашения с 22 января она снизит стоимость дизельного топлива на один рубль - до 48,25 рубля за литр.
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Политика
Чайка покинет пост генпрокурора России
Политика
Законопроект о поправках в Конституцию внесён в Госдуму
Накануне президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию.
Политика
В России сменится министр просвещения
Ольга Васильева, занимавшая должность министра просвещения в правительстве Дмитрия Медведева, не войдет в новый состав кабмина.
Общество
В российских аэропортах усилили досмотр из-за китайского коронавируса
В российских аэропортах усилен досмотр прибывающих из Китая туристов для выявления носителей коронавируса, пишут СМИ.
Политика
Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
Политика
Глава делегации Украины в ПАСЕ выступила против дружбы с Россией
Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько выступила против дружбы с российской стороной.
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Происшествия
Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена
Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Общество
Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом
Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
Футбол
СМИ узнали о возможном отказе РФС признать переизбрание Прядкина
Российский футбольный союз (РФС) может признать досрочные перевыборы президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина нелегитимными в связи с нарушением процедуры.
Энергетика
Белоруссия закупила нефть в Норвегии
Белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, она будет поставлена через порт в Клайпеде на «Нафтан», сообщает «Белнефтехим».
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Происшествия
В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет
В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о потерях украинских силовиков при попытке занять серую зону
В результате неудачной попытки занять серую зону погиб один украинский силовик, еще пятеро получили ранения, заявил военный эксперт, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Авто
В Mitsubishi рассказали о новинках для России
Официально подтверждено, что в этом году в России появится обновлённый Pajero Sport.
Общество
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Политика
Новейшие российские вертолетоносцы заложат ко Дню Победы
Закладку двух российских вертолетоносцев приурочат к 9 мая 2020 года.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году.
Кино
Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо
Голливудский актер Брэд Питт рассказал о необычном прозвище, которое ему дал партнер по фильму "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо.
Здоровье
Умер член нижегородской семьи с редкой патологией Фабри
Ранее «Регион Online» писал, что в Нижегородской области семья умирает от редкой патологии Фабри.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Общество
Азербайджан сможет поставлять нефть в Беларусь через трейдинг
Азербайджан сможет поставлять нефтепродукты на белорусские НПЗ через трейдинговые операции.
Происшествия
Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки
В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Общество
Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ
Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
Здоровье
Украина заняла второе место в Европе по темпам распространению онкологии
Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний.
Шоу-бизнес
Бузова побила рекорд по количеству подписчиков в российском Instagram
Телеведущая и певица Ольга Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском сегменте соцсети Instagram.
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юношеских ОИ, разгромив финнов
Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Финляндии и пробилась в финал турнира юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.