Экономика
Российская газетаАксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС
В качестве примера поддержки инициатив крымского правительства глава региона привел соглашение, которое с Совмином подписала одна из крупнейших сетей АЗС. По его словам, в рамках соглашения с 22 января она снизит стоимость дизельного топлива на один рубль - до 48,25 рубля за литр.
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Политика
Алексей Оверчук стал вице-премьером России
Одним из вице-премьеров России назначен Алексей Оверчук.
Футбол
В «Сочи» официально подтвердили трансфер Кокорина
Футбольный клуб «Сочи» официально объявил о трансфере нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Политика
Министром просвещения назначен Сергей Кравцов
Министром просвещения назначен глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Указ об этом подписал Владимир Путин.
Происшествия
Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех.
Экономика
Эксперт прокомментировал заявление главы МВФ о новой Великой депрессии
Экономический аналитик Антон Шабанов прокомментировал заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о том, что мир может столкнуться с новой Великой депрессией — наподобие той, с которой столкнулись США в 1930-х годах.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Политика
Мишустин назначил первое заседание правительства на вечер 21 января
Первое заседание Правительства РФ в новом составе состоится вечером во вторник, 21 января.
Экономика
Visa расширила в России сервис быстрых переводов по номеру телефона
Денежные переводы по номеру телефона в России осуществляют Сбербанк и Система быстрых платежей, Visa и MasterCard развивают сервис, комментирует директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
Спорт
Тяжелоатлет Юрий Власов госпитализирован в Москве
Политика
Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля
Радикальные изменения произошли в финансово-экономическом блоке.
Энергетика
Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти
Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.
Политика
Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Шоу-бизнес
Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах
Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Общество
В США выявили первый случай заражения новым типом коронавируса
Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Политика
В новый состав правительства вошли пять выпускников и слушателей ВШГУ
В новый состав правительства России вошли пять выпускников и слушателей Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
Культура
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Политика
Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства
Госдума готова к взаимодействию с обновленным кабмином и ждет от нового состава правительства серьезных изменений в экономической и социальной сфере.
Политика
Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России.
Здоровье
В России вступили в силу новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые правила получения медицинского обслуживания и лечения по полисам обязательного медицинского страхования.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на скандальной участнице шоу «Голос»
Отцом двойняшек оказался наследник многомиллионного состояния Артем Комаров, который ранее состоял в отношениях с Анной Седоковой.
Общество
Грета Тунберг пригрозила мировым СМИ с трибуны форума в Давосе
Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировые СМИ в замалчивании климатических проблем, связанных с выбросами углекислого газа.
Происшествия
В Петербурге арестован вербовщик террористов
Политика
Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства
Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства.
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.