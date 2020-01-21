Экономика

Российская газетаРоссийская газетаАксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС

В качестве примера поддержки инициатив крымского правительства глава региона привел соглашение, которое с Совмином подписала одна из крупнейших сетей АЗС. По его словам, в рамках соглашения с 22 января она снизит стоимость дизельного топлива на один рубль - до 48,25 рубля за литр.
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Крупная крымская сеть АЗС снижает стоимость топлива

КИА03:48

Крупнейшая в Крыму сеть АЗС снижает цены на дизтопливо и газ

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В Крыму снизят цены на дизель и газ

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В Крыму на рубль подешевеет дизельное топливо

Вести.Севастополь05:27
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Одним из вице-премьеров России назначен Алексей Оверчук.
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Футбольный клуб «Сочи» официально объявил о трансфере нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
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Министром просвещения назначен глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Указ об этом подписал Владимир Путин.
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Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
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Газета.Ru 10:25
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Мишустин назначил первое заседание правительства на вечер 21 января

Первое заседание Правительства РФ в новом составе состоится вечером во вторник, 21 января.
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Экономика

Visa расширила в России сервис быстрых переводов по номеру телефона

Денежные переводы по номеру телефона в России осуществляют Сбербанк и Система быстрых платежей, Visa и MasterCard развивают сервис, комментирует директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
BFM.ru 05:58
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Тяжелоатлет Юрий Власов госпитализирован в Москве

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Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

Радикальные изменения произошли в финансово-экономическом блоке.
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Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

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В России предложили независимую от США систему полёта на Луну

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Политика

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Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
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Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
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В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
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Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Gazeta.SPb вчера в 14:50
Общество

В США выявили первый случай заражения новым типом коронавируса

Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости 14:21
Общество

В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов

На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
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Политика

В новый состав правительства вошли пять выпускников и слушателей ВШГУ

В новый состав правительства России вошли пять выпускников и слушателей Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
Lenta.ru 15:12
Культура

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
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Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства

Госдума готова к взаимодействию с обновленным кабмином и ждет от нового состава правительства серьезных изменений в экономической и социальной сфере.
Российская газета 14:56
Политика

Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России.
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В России вступили в силу новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые правила получения медицинского обслуживания и лечения по полисам обязательного медицинского страхования.
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Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
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Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на скандальной участнице шоу «Голос»

Отцом двойняшек оказался наследник многомиллионного состояния Артем Комаров, который ранее состоял в отношениях с Анной Седоковой.
StarHit.ru 14:00
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Грета Тунберг пригрозила мировым СМИ с трибуны форума в Давосе

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировые СМИ в замалчивании климатических проблем, связанных с выбросами углекислого газа.
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В Петербурге арестован вербовщик террористов

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Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства

Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства.
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Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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