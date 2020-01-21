Экономика

Российская газетаРоссийская газетаАксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС

В качестве примера поддержки инициатив крымского правительства глава региона привел соглашение, которое с Совмином подписала одна из крупнейших сетей АЗС. По его словам, в рамках соглашения с 22 января она снизит стоимость дизельного топлива на один рубль - до 48,25 рубля за литр.
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