Фонтанка.РуЧисло пострадавших из-за взрывов в Крыму увеличилось еще на одного человекаКоличество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма возросло до 14 человек, сообщил журналистам в среду глава республики Сергей Аксенов.РИА Новости"К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Из 14 раненых только один госпитализирован, все остальные дома находятся. У всех ранения легкой степени тяжести", - сказал Аксенов.РИА Новости"Повреждено более 60 многоквартирных домов. Правоохранители возбудили уголовное дело", – заявил глава республики Аксёнов.ТолкПо данным Минобороны РФ, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКНациональная служба новостейАбзацКомсомольская правдаАргументы и ФактыНТВВечерняя МоскваТелеканал 360°ФАНRT на русскомREGNUMMASHКрым 24Life.ruГазета.RuУтроNewsПодробнее о событииЧисло пострадавших из-за взрывов в Крыму увеличилось еще на одного человекаФонтанка.Ру06:24Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму увеличилось до 14ТАСС06:14Самое цитируемоеЧисло раненных в результате взрыва в Новофедоровке возросло до 14 человекВести Крым05:49Глава Крыма Аксенов: число пострадавших при взрывах снарядов в Новофедоровке выросло до 14РИА Новости06:00Число пострадавших при ЧП на аэродроме в Крыму выросло до 14RT на русском05:57Глава Крыма : после взрывов на аэродроме пострадали 14 человек, 60 домов поврежденоРБК06:10Аксенов сообщил об увеличении числа пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму до 14Lenta.ru05:30Показать ещёОценить198Поделиться