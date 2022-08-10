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Число пострадавших из-за взрывов в Крыму увеличилось еще на одного человека

Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма возросло до 14 человек, сообщил журналистам в среду глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости
"К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Из 14 раненых только один госпитализирован, все остальные дома находятся. У всех ранения легкой степени тяжести", - сказал Аксенов.
РИА Новости
"Повреждено более 60 многоквартирных домов. Правоохранители возбудили уголовное дело", – заявил глава республики Аксёнов.
Толк
По данным Минобороны РФ, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются.
РИА Новости

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Число пострадавших из-за взрывов в Крыму увеличилось еще на одного человека
Фонтанка.Ру06:24
Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму увеличилось до 14
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РБК06:10
Аксенов сообщил об увеличении числа пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму до 14
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