РИА НовостиАксенов сообщил о следственных действиях в отношении министра культуры КрымаВ отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской проводятся следственные мероприятия, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.BFM.ru«Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом», — написал Аксенов.ИзвестияАрина Новосельская возглавляет министерство культуры Крыма с февраля 2014 года.Комсомольская правдаВ марте 2021 года Аксёнов поручил провести служебную проверку в отношении министра культуры республики Новосельской, которая нецензурно выругалась в прямом эфире во время видеосовещания.RT на русскомЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиФАНОктагон.КрымКрымская газетаКрымPRESSКрым 24Радио КрымИА КрыминформГазета.RuКП - СевастопольКП - КрымРоссийская газетаRT на русскомНовый ДеньПодробнее о событииГлава Крыма Аксенов сообщил о следственных мероприятиях в отношении министра НовосельскойLenta.ru05:07Сергей Аксенов: в отношении министра культуры Крым Арины Новосельской проводятся следственные мероприятияГлас Народа04:54В отношении министра культуры Крыма проводят следственные мероприятияТАСС04:59Аксенов сообщил о следственных действиях в отношении министра культуры КрымаРИА Новости04:57Следственные мероприятия проводят в отношении министра культуры КрымаВести Крым04:56Следственные действия проводятся в отношении министра культуры КрымаИА Крыминформ04:55Глава Крыма сообщил о следственных действиях в отношении министра культуры республикиИнтерфакс05:04Показать ещёОценить83Поделиться