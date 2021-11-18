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Аксенов сообщил о следственных действиях в отношении министра культуры Крыма

В отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской проводятся следственные мероприятия, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
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BFM.ru
«Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом», — написал Аксенов.
Известия
Арина Новосельская возглавляет министерство культуры Крыма с февраля 2014 года.
Комсомольская правда
В марте 2021 года Аксёнов поручил провести служебную проверку в отношении министра культуры республики Новосельской, которая нецензурно выругалась в прямом эфире во время видеосовещания.
RT на русском

Подробнее о событии

Глава Крыма Аксенов сообщил о следственных мероприятиях в отношении министра Новосельской
Lenta.ru05:07
Сергей Аксенов: в отношении министра культуры Крым Арины Новосельской проводятся следственные мероприятия
Глас Народа04:54
В отношении министра культуры Крыма проводят следственные мероприятия
ТАСС04:59
Аксенов сообщил о следственных действиях в отношении министра культуры Крыма
РИА Новости04:57
Следственные мероприятия проводят в отношении министра культуры Крыма
Вести Крым04:56
Следственные действия проводятся в отношении министра культуры Крыма
ИА Крыминформ04:55
Глава Крыма сообщил о следственных действиях в отношении министра культуры республики
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