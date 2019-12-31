Политика

ИзвестияИзвестияАксенов сравнил с шабашем шествие националистов в Киеве

Факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры состоялось в Киеве 1 января.
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"Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями", — написал Аксенов на Facebook
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