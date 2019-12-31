Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал шабашем шествие в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры в Киеве. Ранее сообщалось, что около 1 тысячи человек в Киеве приняли участие в факельном шествии в честь 111-й годовщины рождения Бандеры.

Аксенов сравнил шествие националистов в Киеве с шабашем

Общество В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.

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