Начиная с 2015 года, между Советом министров Крыма и инвесторами подписано 58 Соглашений о реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе республики, в том числе в 2020 году — 2. Планируемый объем инвестиций в сумме составит 28,14 млрд рублей, а планируемое количество создаваемых постоянных рабочих мест – 5625.

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