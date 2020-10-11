Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
КИА
КИА

Крымские аграрии получат 28,14 млрд рублей инвестиций

Начиная с 2015 года, между Советом министров Крыма и инвесторами подписано 58 Соглашений о реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе республики, в том числе в 2020 году — 2. Планируемый объем инвестиций в сумме составит 28,14 млрд рублей, а планируемое количество создаваемых постоянных рабочих мест – 5625.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Президент Татарстана поздравил аграриев с профессиональным праздником

Московский Комсомолец05:00
Зейские Огни

Свободненский район отмечает День работника сельского хозяйства

Зейские Огнивчера в 15:21
ТАСС

Аксенов: в Крыму в сфере АПК реализуются инвестпроекты на более чем 28 млрд рублей

ТАСС04:18
РИА Новости

Мишустин поздравил работников сельского хозяйства с праздником

РИА Новости03:27
Национальная служба новостей

Мишустин поблагодарил работников сельского хозяйства в профессиональный праздник

Национальная служба новостей04:01
7 новостей

Рязанцам предлагают поздравить аграриев с профессиональным праздником

7 новостей8 октября в 04:42
Просторы 31

Губкинские аграрии примут поздравления с профессиональным праздником

Просторы 318 октября в 04:21

Минздрав рассказал о состоянии находившейся полгода в шкафу девочки

Глава министерства здравоохранения области Андрей Карлов взял под личный контроль лечение маленькой Полины из Карпинска, которую собственная мать полгода держала в шкафу и морила голодом в надежде, что девочка умрет.
Екатеринбург Онлайнвчера в 04:05

В России впервые выявили более 13 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

За минувшие сутки максимальное число зараженных выявили в Москве (4501), после этого количество известных случаев заболевания в столице выросло до 325,9 тыс. За сутки еще 501 заразившийся зарегистрирован в Санкт-Петербурге, всего в городе 47 тыс. заболевших, по данным оперативного штаба.
РБК04:54