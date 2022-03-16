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Аксенов: восстановление Северо-Крымского канала навсегда решит проблему дефицита воды

Возобновление работы Северо-Крымского канала позволит навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью "Известиям
".
РИА Новости
Сейчас специалисты проводят работы по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений.
РИА Новости
Днепровская вода 3 марта самотеком поступила в Северо-Крымский канал.
ТАСС
Самое крупное водохранилище полуострова, Чернореченское, обеспечивающее водоснабжение севастопольского региона, заполнилось более чем на 94 процента.
РИА Новости

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Аксенов: Северо-Крымский канал решит проблему водоснабжения Крыма навсегда
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