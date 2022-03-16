Все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут повышены в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из "бандитского кольца", в котором они находились несколько дней.
Британская газета Financial Times утверждает, что делегации России и Украины подготовили план для завершения конфликта, который включает 15 пунктов, в том числе прекращение огня и вывод российских войск при условии нейтралитета Киева и сокращения украинских вооруженных сил.
На виртуальной витрине сервиса будет представлен весь модельный ряд китайского бренда, включающий в себя семиместный полноприводный внедорожник VX, пятиместный полноприводный TXL и новинку 2022 года — компактный кроссовер LX, российская премьера которого состоится уже 17 марта.