Политика

РИА НовостиРИА НовостиАксенов выступил против переименования Крыма

Ранее руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус выступил с инициативой присвоить Республике Крым дополнительное историческое название "Таврида". Кандидат в спикеры парламента Крыма Владимир Константинов назвал тему спекулятивной.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский государственный деятель, политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. В прошлом - украинский политик, Председатель Совета министров Автономной Республики Крым с 27 февраля по 17 марта 2014.
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