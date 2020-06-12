Общество
РБКАксенов запустил новый водопровод в Симферополе
В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин. Команду к старту дистанционно дал глава региона Сергей Аксенов, сообщается на сайте правительства Республики Крым.
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Путешествия
Крым ждет туристов со всей России с 1 июля
С 15 июня для крымчан начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели.
Интерфакс 04:58
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Футбол
Наставник «Динамо» получил тренерскую лицензию Pro
Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков получил тренерскую лицензию Pro.
Газета.Ru 06:36
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК вчера в 11:15
Экономика
Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми
Москва, 11 июня 2020, 12:14 — REGNUM Субсидии на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет получат 19 регионов РФ.
REGNUM вчера в 05:14
Политика
Путин поздравил россиян с Днем России
Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.
ТАСС 06:28
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Политика
Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России
Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
РИА Новости 06:28
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Политика
Путин заявил о поддержке поправок «абсолютным большинством» россиян
Поправки в Конституцию разделяет большинство граждан.
РБК 06:33
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск.
РБК вчера в 08:20
Политика
Украинские аэропорты начнут принимать международные рейсы
Правительство Украины в пятницу, 12 июня, разрешило некоторым аэропортам в стране с 15 июня принимать международные рейсы, также утверждены новые критерии работы пропускных пунктов.
Газета.Ru 05:03
Общество
В России увеличили пособия по безработице
Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта, получают пособие в максимальном размере — 12 130 рублей.
РИА Новости вчера в 12:12
Культура
Variety (США): компании США по производству кино- и телефильмов присматриваются к России (Variety)
Хотя производство художественных фильмов и телевизионных программ в настоящий момент приостановлено во всем мире из-за пандемии коронавируса, Россия становится более привлекательной для перспективного партнерства после отмены режима самоизоляции.
ИноСМИ вчера в 18:22
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России.
RT на русском 04:54
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК вчера в 06:08
Футбол
ЦСКА примет решение по Вагнеру не раньше июля
Как сообщает источник, окончательное решение «армейцы» примут не раньше середины июля.
Vprognoze.ru 04:33
Здоровье
Главный врач больницы Барнаула умер от коронавируса
Kursk.com 03:38
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
Происшествия
Главу сахалинского отделения Пенсионного фонда взяли под стражу
Руководителя сахалинского отделения Пенсионного фонда России Дениса Мазура суд заключил под стражу.
Вести.Ru 05:50
Культура
Про актеров из России, готовых покорять Голливуд, рассказал Variety
Американское издание Variety опубликовало перечень актеров и актрис из России, которые могут начать карьеру в Голливуде.
ИнфоСМИ 06:01
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости вчера в 14:11
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
Общество
В России выявили за сутки 8404 случая коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 8404 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах, рассказали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Новгородские ведомости 10 июня в 03:36
Происшествия
В Калининграде суд арестовал экс-полицейского по делу о смерти мужчины
Суд отправил под домашний арест второго бывшего полицейского, который проходит обвиняемым по делу о гибели от ожогов в ОВД Калининграда задержанного за хулиганство мужчины, сообщает следственное управление СК России по Калининградской области.
РИА Новости 06:39
Футбол
Нагельсман: «Клонировать Вернера невозможно. Надо будет как-то заменить его 34 гола за сезон»
Если Тимо Вернер уйдет от нас, нашей основной задачей будет как-то заменить его 34 гола за сезон.
Sport24.ru 06:21
Политика
Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России
Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Политика
Путин уволил зампредседателя СКР и замглавы Минюста
Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил зампредседателя Следственного комитета Илью Лазутова и замминистра юстиции Дениса Новака от занимаемых ими должностей.
Аргументы и Факты вчера в 17:21