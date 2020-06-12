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Общество В Минздраве РФ рассказали о влиянии жары на распространение SARS-CoV-2 Москва, 12 июня 2020, 14:02 — REGNUM Как влияет жаркая погода на распространение коронавирусной инфекции рассказал 12 июня главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Николай Брико в интервью «Парламентской газете». 99

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