Общество
Газета.RuАксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Российская газета 07:07
Кино
Продюсер «Чужого» представил сценарий пятой серии
Kinonews.ru 05:33
Киберспорт
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
Кино
Критики разгромили экранизацию «Артемиса Фаула» от Disney
Судя по всему, экранизации «Артемиса Фаула» не светит судьба хита — критикам лента не понравилась, и по большей части они разгромили её в своих текстах.
Игромания.ру вчера в 13:05
Культура
Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году
Мангу «Шаман Кинг» снова экранизируют, сообщает Crunchyroll со ссылкой на сайт проекта. Аниме-сериал выйдет в апреле 2021 года.
Афиша Daily 06:23
Игры
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
REGNUM вчера в 17:50
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино
Сердца зрителей были завоеваны голливудским актером Харрисоном Фордом, сыгравшим Индиану Джонса.
RuNews24.ru 03:59
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Общество
Москвичей ждут «призовые» в день голосования
Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
Общество
В Минздраве РФ рассказали о влиянии жары на распространение SARS-CoV-2
Москва, 12 июня 2020, 14:02 — REGNUM Как влияет жаркая погода на распространение коронавирусной инфекции рассказал 12 июня главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Николай Брико в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 07:02
Общество
Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Виктория Боня похвасталась апартаментами в Монако
Российская телеведущая Виктория Боня похвасталась своей новой недвижимостью в Монако. О своем переезде из Лондона она сообщила в Instagram.
НТВ вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг
Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru вчера в 07:00
Игры
Grand Theft Auto V выйдет на PS5
Компании Sony и Rockstar Games продемонстрировали обновление Grand Theft Auto V для консоли очередного поколения PlayStation 5. Игру должны улучшить в техническом и графическом плане, а также обещают поднять общую производительность.
Evo-rus.com 06:28
Общество
РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников
Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 00:33
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform вчера в 12:48
Общество
Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников
Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
Кино
Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках
Звезда «Сумерек» Анна Кендрик сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках.
Lenta.ru 10 июня в 14:33
Киберспорт
В CS:GO может появиться новый режим игры
После обновления CS:GO от 11 июня датамайнеры нашли в файлах игры намеки на новый режим для шутера. Информация об этом появилась на reddit.
CyberSport.ru 07:55
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Кино
Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год
Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb вчера в 19:31
Происшествия
На территории Дома правительства сгорела машина с номером АМР
В пятницу, 12 июня, на территории Дома правительства России на Краснопресненской набережной сгорел автомобиль фельдъегерской службы, рассказал РБК источник в МЧС, информацию подтвердил источник, близкий к управделами президента.
РБК 06:56
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала, как отметила день рождения дочери
Напомним, что недавно Ксению Бородину осудили за то, что она разрешила дочерям сфотографироваться возле тигра, который живет во дворе их соседа.
Bimru.ru 07:42
Общество
В Москве началось прощание с сатириком Трушкиным
RT на русском 05:46
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам
Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов - ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года.
Газета.Ru 02:43
Теннис
Александрова выиграла первый матч после пандемии
Нева Спорт 07:11
Спорт
Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn
Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru вчера в 17:50