Политика
Газета.RuАксенов заявил, что при Путине СССР бы не распался
Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала "Крым-24" заявил, что Советский союз не распался бы, если бы у власти находился такой политик, как Владимир Путин.
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с чего всё началось
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что роль личности президента, как человека, который ведёт за собой других - ключевая. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Говорите Правду" на телеканале "Крым 24".Крым 2413:04
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Наука
У Солнца обнаружены новые частицы
Популярная механика вчера в 09:57
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Путешествия
Россиянам рассказали, где можно провести отпуск этим летом
Есть страны, которые планируют открыть их для российских туристов, рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Народные новости вчера в 12:07
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Общество
Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги
Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:53
Политика
Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия 18:51
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости вчера в 23:49
Здоровье
Открытие детских лагерей в Иркутской области перенесли на 10 июля
Начало летней оздоровительной кампании в Иркутской области переносится на 10 июля из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Областная газета (г. Иркутск) 04:47
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:56
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой спустя 23 года брака
Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с Марией Ивлевой, с которой состоял в браке на протяжении 23 лет.
Gazeta.SPb 17:15
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru 18:50
Интернет
Google начала автоматически удалять историю поиска пользователей
Генеральный директор Google Сундар Пичаи в официальном блоге компании сообщил о новой функции, которая будет отвечать за автоматическое удаление истории местоположений и поиска в своих сервисах.
Piter.tv 07:26
Здоровье
В Европе разрешили препарат от коронавируса
Одобрение EMA означает, что врачи могут назначить препарат Gilead в Европе, как только Европейская комиссия, исполнительный директор ЕС, даст свое одобрение, что теперь является формальностью, ожидаемой в течение следующей недели.
BFM.ru 18:08
Общество
В Иране прогремел мощный взрыв в районе ядерного объекта
В восточном пригороде Тегерана, Иран, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает местное агентство Mehr.
Lenta.ru 19:25
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о состоянии отца
Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, сожалеет и раскаивается в содеянном.
Культуромания 12:14
Футбол
Черчесов призвал проголосовать за поправки в Конституцию
Как сообщает «Чемпионат», главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призывает граждан голосовать за поправки в Конституцию РФ.
CT news 18:07
Происшествия
В Подмосковье утонули трое детей
Газета.Ru 14:29
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
Здоровье
В Забайкальском крае создадут обсерватор для пациентов с COVID-19
Российская газета 07:55
Единоборства
Стало известно, на каком турнире выступит Хабиб Нурмагомедов
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов примет участие в турнире UFC 253. Об этом сообщил агент россиянина Али Абдель-Азиз.
МК-Спорт 13:48
Авто
Новые автомобили Kia получат инновационную трансмиссию
Компания KIA разработала новую шестиступенчатую механическую коробку передач iMT с электронным сцеплением.
Автоновости дня 01:55
Армия и оружие
Россия модернизирует «Искандеры»
Вестник Кавказа вчера в 07:44
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27