Политика

Газета.RuГазета.RuАксенов заявил, что при Путине СССР бы не распался

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала "Крым-24" заявил, что Советский союз не распался бы, если бы у власти находился такой политик, как Владимир Путин.
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с чего всё началось

Аксёнов: Роль личности в истории и того, кто управляет процессом, — ключевая

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что роль личности президента, как человека, который ведёт за собой других - ключевая. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Говорите Правду" на телеканале "Крым 24".
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Московский Комсомолец15:02

СССР не распался бы при президенте Путине, заявил Аксенов

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Аксёнов: СССР не распался бы, если бы им руководил Путин

News.ru14:35

Аксенов: Путин удержал бы СССР от распада

Взгляд.ру14:31

Аксёнов заявил, что СССР не распался бы при «президенте Путине»

RT на русском14:28
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Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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