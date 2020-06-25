Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что роль личности президента, как человека, который ведёт за собой других - ключевая. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Говорите Правду" на телеканале "Крым 24".

с чего всё началось

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала "Крым-24" заявил, что Советский союз не распался бы, если бы у власти находился такой политик, как Владимир Путин.

Аксенов заявил, что при Путине СССР бы не распался

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