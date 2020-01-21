Экономика
SM NewsАксенов заявил о понижении цены на дизельное топливо в Крыму
Цена дизельного топлива составит 48,25 руб. за литр Глава республики Крым Сергей Аксенов огласил понижение цены на дизельное топливо в Крыму на 1 рубль.
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Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
Происшествия
Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе
Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии
Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о Венесуэле
По словам Захаровой, слова Помпео подтверждают, что Америка никогда не оставляла тактику вмешательства в дела других стран и политику смены режимов.
Общество
Опрос: более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха
Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
Армия и оружие
В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара
Космос
В Млечном Пути обнаружен газ, меняющий представление о космосе
Политика
В России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
Общество
Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС
Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Авто
В Сети продают серийный электрокар Lada El Lada
Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторов
Одним из авторов законопроекта, запрещающего привлечение иных лиц для взаимодействия с должником, стал член думского комитета по соцполитике, труду и делам ветеранов Сергей Вострецов.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала дату свадьбы
Отдыхая в Тайланде, Анастасия Волочкова уже засветила мужчину, которого представила, как своего бойфренда, но вот на её дне рождения он не появился.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Шоу-бизнес
Сколько на самом деле Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах
Как позже посчитали журналисты, эта вилла с несколькими спальнями, винным погребом и собственным бассейном, должна обходиться Собчак в сумму от 1,5 до 1,7 млн рублей в сутки.
Происшествия
Погибшая от удара током в Петербурге девушка выгуливала собаку
Политика
Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития
Экс-губернатор Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития вместо Максима Орешкина.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Политика
Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина
Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой лиц из своего круга; таким образом, он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Экономика
Мигранты вывели из России триллионы рублей
С 2009-го по 2018 годы отправители вывели из России через платежные системы 141,4 миллиарда долларов (5,64 триллиона рублей).
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Шоу-бизнес
Охлобыстин ответил Водонаевой на слова о «рожающем быдле»
Происшествия
Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.
Экономика
Стали известны доходы членов нового правительства России
Стали известны доходы членов нового состава правительства России. Данные опубликовала газета «Коммерсантъ».
Политика
Мишустин поставил задачи новому кабинету министров
Новым и старым (а некоторые министры сохранили свои посты) членам правительства премьер напомнил о профессиональной ответственности за реализацию национальных проектов.
Общество
Gardian: телефон Безоса взломали с мобильного саудовского принца
Телефон главы компании Amazon и миллиардера Джеффа Безоса был взломан с помощью вредоносного файла, отправленного с мобильного наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.
Политика
Лукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.