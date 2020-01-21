Экономика

SM NewsSM NewsАксенов заявил о понижении цены на дизельное топливо в Крыму

Цена дизельного топлива составит 48,25 руб. за литр Глава республики Крым Сергей Аксенов огласил понижение цены на дизельное топливо в Крыму на 1 рубль.
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Крупная крымская сеть АЗС снижает стоимость топлива

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Крупнейшая в Крыму сеть АЗС снижает цены на дизтопливо и газ

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В Крыму снизят цены на дизель и газ

Аргументы неделi. Крымвчера в 05:01

В Крыму на рубль подешевеет дизельное топливо

Вести.Севастопольвчера в 05:27
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Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

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Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе

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Коммерсантъ вчера в 14:54
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Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru вчера в 01:00
Политика

Захарова прокомментировала слова Помпео о Венесуэле

По словам Захаровой, слова Помпео подтверждают, что Америка никогда не оставляла тактику вмешательства в дела других стран и политику смены режимов.
RuNews24.ru 00:42
Общество

Опрос: более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха

Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
RT на русском вчера в 22:05
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В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара

RT на русском вчера в 20:00
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В Млечном Пути обнаружен газ, меняющий представление о космосе

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В России объявлен новый состав правительства

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
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Общество

Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС

Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Радио Sputnik вчера в 11:34
Авто

В Сети продают серийный электрокар Lada El Lada

Daily-Motor.Ru вчера в 02:12
Общество

В Госдуме предложили запретить коллекторов

Одним из авторов законопроекта, запрещающего привлечение иных лиц для взаимодействия с должником, стал член думского комитета по соцполитике, труду и делам ветеранов Сергей Вострецов.
Мир новостей вчера в 07:17
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала дату свадьбы

Отдыхая в Тайланде, Анастасия Волочкова уже засветила мужчину, которого представила, как своего бойфренда, но вот на её дне рождения он не появился.
Paparazzi.ru вчера в 03:48
Общество

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Коммерсантъ вчера в 06:37
Шоу-бизнес

Сколько на самом деле Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах

Как позже посчитали журналисты, эта вилла с несколькими спальнями, винным погребом и собственным бассейном, должна обходиться Собчак в сумму от 1,5 до 1,7 млн рублей в сутки.
Paparazzi.ru вчера в 06:41
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Погибшая от удара током в Петербурге девушка выгуливала собаку

Форпост Северо-Запад вчера в 04:35
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В Подмосковье девочка убежала от преследовавшего ее мужчины

RZN.info 00:14
Политика

Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития

Экс-губернатор Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития вместо Максима Орешкина.
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Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
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Политика

Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина

Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой лиц из своего круга; таким образом, он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
РБК вчера в 19:13
Экономика

Мигранты вывели из России триллионы рублей

С 2009-го по 2018 годы отправители вывели из России через платежные системы 141,4 миллиарда долларов (5,64 триллиона рублей).
Lenta.ru 00:01
Музыка

Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»

Красная весна 20 января в 14:05
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Охлобыстин ответил Водонаевой на слова о «рожающем быдле»

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В России дилеры Renault столкнулись с дефицитом кроссоверов Duster

Rusargument 01:19
Происшествия

Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.
RT на русском вчера в 06:07
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Стали известны доходы членов нового правительства России

Стали известны доходы членов нового состава правительства России. Данные опубликовала газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 18:09
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Мишустин поставил задачи новому кабинету министров

Новым и старым (а некоторые министры сохранили свои посты) членам правительства премьер напомнил о профессиональной ответственности за реализацию национальных проектов.
Комсомольская правда вчера в 13:17
Общество

Gardian: телефон Безоса взломали с мобильного саудовского принца

Телефон главы компании Amazon и миллиардера Джеффа Безоса был взломан с помощью вредоносного файла, отправленного с мобильного наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.
BFM.ru 00:49
Политика

Лукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.
RT на русском 00:13
Здоровье

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Известия вчера в 18:28
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
РБК вчера в 22:01
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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