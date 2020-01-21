Цена дизельного топлива составит 48,25 руб. за литр Глава республики Крым Сергей Аксенов огласил понижение цены на дизельное топливо в Крыму на 1 рубль.

Аксенов заявил о понижении цены на дизельное топливо в Крыму

Политика Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.

Происшествия Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Политика Захарова прокомментировала слова Помпео о Венесуэле По словам Захаровой, слова Помпео подтверждают, что Америка никогда не оставляла тактику вмешательства в дела других стран и политику смены режимов.

Политика В России объявлен новый состав правительства Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.

Общество Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Общество В Госдуме предложили запретить коллекторов Одним из авторов законопроекта, запрещающего привлечение иных лиц для взаимодействия с должником, стал член думского комитета по соцполитике, труду и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова назвала дату свадьбы Отдыхая в Тайланде, Анастасия Волочкова уже засветила мужчину, которого представила, как своего бойфренда, но вот на её дне рождения он не появился.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Политика Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой лиц из своего круга; таким образом, он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

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Происшествия Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей «18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.

Политика Мишустин поставил задачи новому кабинету министров Новым и старым (а некоторые министры сохранили свои посты) членам правительства премьер напомнил о профессиональной ответственности за реализацию национальных проектов.

Общество Gardian: телефон Безоса взломали с мобильного саудовского принца Телефон главы компании Amazon и миллиардера Джеффа Безоса был взломан с помощью вредоносного файла, отправленного с мобильного наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.