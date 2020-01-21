Цена дизельного топлива составит 48,25 руб. за литр Глава республики Крым Сергей Аксенов огласил понижение цены на дизельное топливо в Крыму на 1 рубль.

Аксенов заявил о понижении цены на дизельное топливо в Крыму

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