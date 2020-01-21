Экономика

SM NewsSM NewsАксенов заявил о понижении цены на дизельное топливо в Крыму

Цена дизельного топлива составит 48,25 руб. за литр Глава республики Крым Сергей Аксенов огласил понижение цены на дизельное топливо в Крыму на 1 рубль.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Прямое включение. Снижение цен на топливо в Крыму

Вести Крым04:45

Крупнейшая в Крыму сеть АЗС снижает цены на дизтопливо и газ

ИА Крыминформвчера в 03:47

Аксенов работает вместо Крымского моста

Аргументы неделi. Крым02:50

Аксенов договорился: Цены на топливо снизят уже завтра

КП - Крымвчера в 05:07

Аксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС

Российская газетавчера в 04:42

Крупная крымская сеть АЗС снижает стоимость топлива

КИАвчера в 03:48

Выполнили ли АЗС Крыма поручение Аксёнова. Прямое включение

Крым 2402:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:51, Ашберн
Политика

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Коммерсантъ 03:32
Футбол

«Спартак» заплатил Ананидзе миллион евро за расторжение контракта

Нева Спорт 03:40
Гаджеты

Huawei объявила о старте продаж нового Y6s

АБН 03:16
Политика

Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность

Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке занять место Матовникова на посту полпреда в СКФО.
Ведомости 04:21
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Армия и оружие

В Южной Корее солдата выгнали из армии за смену пола

Экспресс газета 05:36
Общество

Телефон Безоса взломали с телефона принца Саудовской Аравии

Телефон главы Amazon Джеффа Безоса взломали с телефона Мохаммеда бен Салмана, наследного принца Саудовской Аравии.
Компания 01:06
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
REGNUM 03:05
Происшествия

В Перми задержан подозреваемый по делу о ЧП в отеле «Карамель»

Business Class (Пермь) 05:15
Политика

Госдума обсудит законопроект о должности зампреда Совбеза

Сегодня, 21 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о введении должности заместителя главы Совета безопасности, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 20 января в 11:21
Здоровье

В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус

В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
REGNUM 01:50
Шоу-бизнес

Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Актриса приняла участие в концерте, посвящённом Владимиру Высоцкому. На сцене Гусева появилась в колготках в сеточку, без юбки.
Uznayvse.ru 03:51
Футбол

Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»

РИА Новости вчера в 08:49
Политика

Мишустин утвердил структуру аппарата правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав аппарата российского правительства, численность которого составит 1545 человек.
RT на русском 03:06
Общество

Владимир Путин посетил новую поликлинику в Усмани

Президент РФ Владимир Путин 22 января вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым посетил новую поликлинику в городе Усмани, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
REGNUM 04:53
Политика

Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ

Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
REGNUM вчера в 12:31
Общество

Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод

На Иркутский авиационный завод доставили первые двигатели ПД-14 для нового российского самолета МС-21-300.
Российская газета 03:51
Авто

В России кроссовер Renault Duster оказался в дефиците

Российские дилеры Renault столкнулись с дефицитом самой популярной модели французской марки на нашем рынке – кроссовера Duster.
Автоновости дня 00:36
Шоу-бизнес

Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»

Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Discover24 02:59
Происшествия

В Сыктывкаре в бассейне умер заслуженный спасатель России

Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников умер в бассейне в Сыктывкаре. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Life.ru вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Политика

После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

RuNews24.ru вчера в 17:07
Космос

На спутнике Юпитера обнаружили пищевую соль

Портал Поиск вчера в 02:08
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Технологии

Apple отказалась от шифрования из-за претензий ФБР

Еще два года назад Apple отказалась от идеи сквозного шифрования резервных копий, хранящихся в iCloud — а планы запустить его были (проекты с кодовыми именами KeyDrop и Plesio).
TelecomDaily вчера в 15:57
Общество

Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»

Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
РБК 02:26
Происшествия

Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем

В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча.
Lenta.ru 04:53
Авто

Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей

Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
Автоновости дня 19 января в 03:05
Гаджеты

СМИ сообщили о планах Apple выпустить бюджетный iPhone

Поставщики американской корпорации Apple начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
Известия 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное