с чего всё началось

Большое число украинских туристов в Крыму можно считать «народным голосованием» по вопросу о признании российского статуса полуострова, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что к «оккупантам» в гости не ездят.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом Росстандарт опубликовал список автозаправочных станций с некачественным топливом, факты фальсификации которого были выявлены в 2019 году, следует из сообщения агентства, размещенного на сайте.

Политика Эксперт оценил повестку предстоящей встречи Путина и Меркель Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал актуальные вопросы предстоящей встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Хоккей Третьяк прокомментировал путаницу с трансляцией финала МЧМ Прямая трансляция встречи велась на одном из российских телеканалов, а в это же время другой канал показывал запись финала 2011 года, где россияне нанесли поражение канадцам и стали чемпионами.

Экономика Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.

Общество Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования жене скончавшегося от онкологического заболевания хирурга-онколога Андрея Павленко.

Общество Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.

Авто Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.

Политика Конгресс США намерен ограничить военные полномочия Трампа по Ирану После убийства иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара Палата представителей Конгресса США примет решение об ограничении военных полномочий президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по Ирану.

Происшествия В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки "По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.

Кино Райан Джонсон снимет продолжение детектива «Достать ножи» «Достать ножи» уже собрал в мировом прокате более 250 млн долларов при бюджете 40 млн и может запустить новую кинофраншизу для студии Lionsgate.

Общество В России планируют скорректировать брачный возраст Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.

Автоспорт Фернандо Алонсо остановился посреди второго этапа Дакара Испанец, занявший неплохое 11-е место на первом этапе, боролся за попадание в тройку по итогам второго, но около 11:30 по московскому времени был вынужден остановиться на трассе после 160-го километра дистанции из 367 и потерял уже более часа.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.