Путешествия
Lenta.ruАксенов заявил о признании украинцами российского статуса Крыма
Большое число украинских туристов в Крыму можно считать «народным голосованием» по вопросу о признании российского статуса полуострова, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что к «оккупантам» в гости не ездят.
Читать в источнике
Оценить293
с чего всё началось
"По данным Министерства курортов и туризма республики, в период новогодних праздников у нас отдохнут еще более 200 тысяч человек", — написал Аксенов в Facebook.РИА Новости02:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 08:03, Ашберн
Общество
Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Армия и оружие
В Японии назвали советский МиГ-25 «королем скорости»
Советский истребитель МиГ-25 – до сих пор самый быстрый в мире, убежден японский военный аналитик.
Происшествия
Сотрудника «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Политика
Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 11 января 2020 года посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Происшествия
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Шульга отметил, что тело девушки было найдено вблизи пятого километра железной дороги Баженово — Асбест.
Политика
На выборах президента Хорватии победил кандидат от оппозиции
Кресло президента Хорватии на предстоящие пять лет займет одержавший победу по итогам двух туров президентских выборов выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) республики, бывший премьер-министр страны Зоран Миланович, который намерен развивать партнерство со странами Западной Европы и США, передает 6 января ТАСС.
Авто
Tesla установила новый рекорд по поставкам электромобилей
Армия и оружие
Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны
Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны.
Политика
Посол США в Афганистане уходит с поста
Посол США в Афганистане Джон Басс сообщил в понедельник, что уходит с занимаемой должности после двух лет работы на дипломатической службе в Кабуле.
Политика
В Крыму осудили идею поставить памятник Бандере у границ России
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина осудила идею мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива поставить памятник Степану Бандере рядом с российской границей.
Происшествия
Обвинившую Никаса Сафронова в изнасиловании модель отправили в СИЗО
Следственные органы заподозрили модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову в мошенничестве, после обращения девушки к Никасу Сафронову с требованием выплатить круглую сумму в обмен на молчание.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Маленький ребенок насмерть замерз в Хабаровском крае после того, как родители оставили его на балконе, сообщает минздрав региона в lnstagram.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями в ответ на враждебные действия Багдада
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные атаки Ираком американских объектов.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
Экономика
Акции «Мечела» выросли почти на 12%
Обыкновенные акции «Мечела» показали рост почти на 12%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
Генпрокуратура завершила расследование дела Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что расследование уголовного дела в отношении дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой и других лиц завершено, сообщает пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
Красная дорожка «Золотого глобуса» 2020: Марго Робби, Сальма Хайек, Крис Эванс и другие
Полный список победителей «Золотого глобуса» 2020 уже был озвучен, и пока организаторы премии продолжают пополнять свои страницы фотографиями призеров, мы продолжаем любоваться на самые яркие образы звезд на красной дорожке.
Происшествия
Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП в Крыму
В Крыму задержали начальника отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району, который подозревается в ДТП со смертельным исходом.
Игры
Уборщик из Ubisoft слил в Сеть фотографии PlayStation 5
Экономика
В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
Общество
Павел Дуров даст показания по делу Telegram 7 и 8 января в Дубае
Общество
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
Происшествия
На Урале идут поиски заблудившихся рыбаков
Кино
Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»
Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Общество
У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США
Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
Фигурное катание
Фигуристка Бестемьянова назвала Тарасову ключевой фигурой в карьере
В интервью ТАСС спортсменка пояснила, что в паре с Андреем Букиным Тарасова была их бессменным тренером на протяжении всей карьеры.