с чего всё началось

Большое число украинских туристов в Крыму можно считать «народным голосованием» по вопросу о признании российского статуса полуострова, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что к «оккупантам» в гости не ездят.

Происшествия Сотрудника «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.

Политика Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 11 января 2020 года посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Политика На выборах президента Хорватии победил кандидат от оппозиции Кресло президента Хорватии на предстоящие пять лет займет одержавший победу по итогам двух туров президентских выборов выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) республики, бывший премьер-министр страны Зоран Миланович, который намерен развивать партнерство со странами Западной Европы и США, передает 6 января ТАСС.

Политика Посол США в Афганистане уходит с поста Посол США в Афганистане Джон Басс сообщил в понедельник, что уходит с занимаемой должности после двух лет работы на дипломатической службе в Кабуле.

Происшествия Обвинившую Никаса Сафронова в изнасиловании модель отправили в СИЗО Следственные органы заподозрили модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову в мошенничестве, после обращения девушки к Никасу Сафронову с требованием выплатить круглую сумму в обмен на молчание.

Политика Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.

Происшествия Генпрокуратура завершила расследование дела Гульнары Каримовой Генеральная прокуратура выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что расследование уголовного дела в отношении дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой и других лиц завершено, сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествия Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП в Крыму В Крыму задержали начальника отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району, который подозревается в ДТП со смертельным исходом.

Экономика В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.