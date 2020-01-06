Путешествия

Lenta.ruLenta.ruАксенов заявил о признании украинцами российского статуса Крыма

Большое число украинских туристов в Крыму можно считать «народным голосованием» по вопросу о признании российского статуса полуострова, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что к «оккупантам» в гости не ездят.
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"По данным Министерства курортов и туризма республики, в период новогодних праздников у нас отдохнут еще более 200 тысяч человек", — написал Аксенов в Facebook
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