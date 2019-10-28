Путешествия

ИзвестияИзвестияВ Крыму зафиксировали рекордный поток туристов

Аксенов отметил, что пока рекорд превысил прошлогодние показатели на 70 тыс. туристов. Больше всего на полуостров приезжают отдыхать жители Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга. Кроме того, в Крыму много гостей из Уральского и Приволжского федеральных округов.
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Аксенов: Крым побил рекорд по турпотоку

КП - Крым04:50

Аксенов заявил о рекордном количестве посетивших Крым туристов

РБК05:43

«Пляжи пустые», « Крымский мост рухнет»: Крым ответил рекордом почти за 30 лет

Царьград04:08

Крым поставил рекорд по числу туристов

РИА Новости04:09

Аксенов заявил о миллионе приехавших в Крым украинцев

Российская газета03:21

Крым побил рекорд постсоветского периода по турпотоку

ИА Крыминформ03:19

Число украинских туристов в Крыму превысило один миллион

РИА Новости Крым03:51
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Армия и оружие

В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади

"Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.
Российская газета 07:47
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных

"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Армия и оружие

Народная милиция ЛНР сбила беспилотник украинских силовиков

Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских силовиков, проводивший разведку в районе села Сокольники.
ТАСС 07:30
Экономика

Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ 07:02
Хоккей

У хоккеиста Евгения Малкина обнаружили гражданство США

Российский хоккеист Евгений Малкин тайком оформил гражданство США. Об этом сообщает портал Sports.ru со ссылкой на юриста Дмитрия Мачихина.
МК-Спорт 08:29
Общество

Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России

В Кремле ознакомились с данными СМИ о том, что в России за год закрылись почти 700 тыс. юридических лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 07:46
Футбол

Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким

Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.
РБК 08:00
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

РБК 02:33
Общество

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Коммерсантъ 06:28
Общество

Песков не стал комментировать смерть Буковского

Как передавало ИА REGNUM, Владимир Буковский после продолжительной болезни умер 28 октября в Кембридже в Великобритании.
REGNUM 07:15
Происшествия

В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских

Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
РИА Новости вчера в 22:19
Политика

Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:31
Общество

Собянин: Две трети горожан считают Москву безопасным городом

Две трети горожан позитивно оценивают безопасность в Москве, а также работу полиции.
Росбалт 08:17
Общество

Поляки снова осматривают обломки самолёта Леха Качиньского

Российские следователи вместе с представителями польской комиссии начали очередной осмотр фрагментов самолёта Ту-154М польского президента Леха Качиньского, который разбился в 2010 году при заходе на посадку в Смоленске.
Smolnarod.ru 08:38
Политика

МИД: западная политика изоляции РФ провалилась

В Министерстве иностранных дел России отметили, что представленность африканских стран на саммите Россия — Африка показывает, что попытки западных стран изолировать Россию провалились, они сами оказались в изоляции, заявил замдиректора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров.
РЕН ТВ 07:43
Гаджеты

Samsung придумала жутковатый чехол для смартфонов

Компания Samsung Electronics запатентовала новую идею чехла для смартфонов.
iXBT.com 06:18
Общество

Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Происшествия

Вынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана

Lenta.ru 07:25
Спорт

Две российские легкоатлетки дисквалифицированы после перепроверки проб

РЕН ТВ 07:24
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 05:45
Происшествия

12-летний российский школьник жестоко убил свою мать

18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Lenta.ru вчера в 03:32
Кино

Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»

В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
RuNews24.ru 04:11
Космос

Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии

Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru 01:11
Общество

Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках

Российская газета 07:39
Общество

Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России

Газета.Ru 03:53
Фигурное катание

Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп

В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.
Bethub.org вчера в 16:36
Кино

Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма

«Выпускать фильм раз в три года было бы просто замечательно, поэтому я хочу дальнейшую работу строить так, чтобы (с выходом нового фильма) ориентироваться на 2022 год», - сказал Синкай.
Культуромания 03:18
Экономика

Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Известия вчера в 19:54
Авто

Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю

ИА Городские вести. Волгоград вчера в 09:51
Политика

Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Известия 07:47
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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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