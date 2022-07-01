Высота накопителя составляет 45 м, диаметр — 43 м. "При тепловой мощности 200 мегаватт накопитель может обеспечивать тепло в течение 13 часов даже в очень холодную погоду", — пояснила глава немецкого отделения Vattenfall Таня Вельгосс, отметив, что терморезервуар позволит также сократить выбросы углекислого газа.