Высота накопителя составляет 45 м, диаметр — 43 м. "При тепловой мощности 200 мегаватт накопитель может обеспечивать тепло в течение 13 часов даже в очень холодную погоду", — пояснила глава немецкого отделения Vattenfall Таня Вельгосс, отметив, что терморезервуар позволит также сократить выбросы углекислого газа.
Читатели британской газеты Daily Mail высказали премьер-министру Великобритании Борису Джонсону неприятную правду о его физических способностях после комментария Владимира Путина о желании лидеров саммита G7 сделать фото "круче него".