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Аксенов заявил о регулярно платящем за квартиру в Крыму Зеленском

Глава Крыма Сергей Аксенов похвалил президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот вовремя платит за квартиру.
РБК
О том, что жена Зеленского Елена купила квартиру в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма, стало известно в 2019 году во время предвыборной кампании.
РИА Новости
Смотрите, даже человек не приезжает, не живёт, а оплачивает, — отметил Аксёнов.
News.ru
В пресс-службе президента заявили, что квартира была куплена законно и по рыночной цене и что семья Зеленского планирует пользовать ей, после возвращения Крыма в состав Украины.
Эхо Москвы

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