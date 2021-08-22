Компания Bitspower представила и начала в США принимать заказы на Enhance VRAM Backplate Water Block — специально спроектированный элемент, обеспечивающий эффективное отведение тепла от мощной видеокарты.
Фильм "Черная Канарейка" присоединяется к целой коллекции проектов DC, разрабатываемых для потокового сервиса HBO Max, поскольку в производстве также находятся художественные фильмы "Бэтгерл" и "Синий жук".
Астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» выяснили, что комета C/2019 Y4 (ATLAS), неожиданно распавшаяся весной прошлого года, может быть фрагментом ядра более крупной кометы, которое разрушилось около пяти тысяч лет назад.