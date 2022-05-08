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Аксенов заявил о росте числа российских банков и компаний, которые желают войти в Крым

Число российских банков и компаний, желающих работать в Крыму, растет, на данный момент желающих достаточно много, сказал РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости
«Надеюсь, что примеру ПСБ в скором времени последуют не только банки, но и другие крупные игроки рынка», — говорит Глава РК Сергей Аксенов.
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По словам главы Крыма, последние 8 лет решение о работе отдельных структур в республике принималось на основе экономической целесообразности.
ИА Красная Весна
После начала военной спецоперации России на территории Украины ряд финансовых и коммерческих организаций из РФ, попавших под западные санкции, заявил о намерениях открыть представительства и начать обслуживать население и бизнес в Крыму.
Коммерсантъ

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Аксенов заявил о росте числа российских банков и компаний, которые желают войти в Крым
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Аксенов: число российских банков и компаний, желающих войти в Крым, растет
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