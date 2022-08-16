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Аксенов заявил о сокращении маршрутов поездов в Крым из-за ЧП под Джанкоем

«После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка», — написал глава полуострова.
Известия
По неподтвержденным данным, железная дорога оказалась повреждена в результате сегодняшней детонации боеприпасов под Джанкоем.
Накануне.Ru
На данный момент три поезда дальнего следования передислоцированы на станцию Владиславовка, которая находится под Феодосией на востоке Крыма, уточнил журналистам и.о. министра транспорта республики Николай Лукашенко.
Интерфакс
В Минобороны рассказали, что на полуострове произошел пожар на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Пассажирские поезда с материка будут останавливаться на станции Владиславовка из-за ЧП
Крым 2404:23
Из-за взрывов боеприпасов поезда в Крым будут останавливаться под Феодосией
Коммерсантъ03:45
Идущие с материка в Крым поезда будут доходить только до станции «Владиславовка»
Интерфакс04:02
Пассажиров поездов с материка в Крым из-за ЧП будут развозить на автобусах от Владиславовки
ИА Крыминформ03:55
Аксёнов заявил о сокращении маршрута поездов в Крым на фоне инцидента в регионе
RT на русском03:53
Глава Крыма Аксенов заявил о сокращении маршрута поездов в регион из-за взрыва боеприпасов
РИА Новости04:05
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