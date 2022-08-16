На данный момент три поезда дальнего следования передислоцированы на станцию Владиславовка, которая находится под Феодосией на востоке Крыма, уточнил журналистам и.о. министра транспорта республики Николай Лукашенко.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что вся его семья, включая собак, эмигрировала из Украины после начала спецоперации: все, что вам надо знать об истинном патриотизме - собаки превыше всего.
В России продолжается рост новых случаев COVID-19, в связи с чем Роспотребнадзор посоветовал регионам рекомендовать гражданам носить маски, если показатель заболеваемости составляет выше 50 случаев на 100 тыс. населения.