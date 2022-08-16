Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что вся его семья, включая собак, эмигрировала из Украины после начала спецоперации: все, что вам надо знать об истинном патриотизме - собаки превыше всего.