Политика
ТАССАксенов принес присягу и вступил в должность главы Крыма
Избранный депутатами Госсовета Крыма 46-летний Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы республики, передает корреспондент ТАСС. В пятницу Аксенов был переизбран главой Крыма на второй срок. После оглашения результатов выборов Аксенов принял присягу главы республики.
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Футбол
«Уфа» предлагала «Чертаново» за Умярова 20 миллионов рублей
"Уфа" в августе 2018 года пыталась приобрести у выступающего в Олимп-ФНЛ московского "Чертаново" полузащитника Наиля Умярова, и генеральный директор клуба Шамиль Газизов предлагал за него 20 миллионов рублей, однако директор чертановцев Николай Ларин ответил отказом, сообщает Sports.Ru.
ProstoProSport 09:20
Единоборства
В UFC рассказали о возвращении Конора Макгрегора в октагон
Глава UFC Дана Уайт сообщил о том, что думает о возращении в октагон Конора Макгрегора.
Нур 05:00
Здоровье
Главный внештатный кардиолог Минздрава в прямом эфире ответит на вопросы россиян
Прямые эфиры, в ходе которых главные внештатные специалисты Минздрава и руководители федеральных учреждений отвечают на вопросы россиян о работе системы здравоохранения в стране, начались 16 сентября.
ТАСС вчера в 17:22
Происшествия
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:28
Футбол
СКА-Хабаровск — Енисей 2:0
Люди ДВ 06:46
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна
Российский футбольный союз отказал петербургскому футбольному клубу "Зенит" в регистрации вне трансферного окна нападающего Александра Кокорина.
ТАСС 10:07
Происшествия
В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
RT на русском 09:52
Политика
Началась прямая трансляция штурма «Зоны 51»
Американец запустил на YouTube прямую трансляцию штурма "Зоны 51" - секретной военной базы ВВС США, на которой, предположительно, содержатся инопланетяне.
Российская газета 07:21
Транспорт
Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам
В Московском метрополитене по техническим причинам закрыли станцию «Некрасовка» розовой ветки.
РБК 09:06
Политика
Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
Газета.Ru вчера в 13:35
Гаджеты
Стартовали продажи новых iPhone
20 сентября с 8:00 утра в России начались продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
IT-World 07:26
Происшествия
Мединский назвал полной неожиданностью арест чиновника Минкультуры
Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал полной неожиданностью арест чиновника ведомства Павла Мосолова в связи с хищениями при реставрации Соловецкого монастыря.
News.ru 07:55
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru вчера в 19:36
Авто
МВД РФ предупредило водителей о новой волне угонов машин
МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.
Автоновости дня 08:18
Кино
Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в новом проекте «Триада»
Новый проект канала ТНТ "Триада" выйдет 30 сентября. Актриса рассказала, что в сериале будут постельные сцены.
Народные новости вчера в 04:31
Футбол
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА
Нападающий австрийского "Зальцбурга" Эрлин Холанд признан лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба турнира.
Интерфакс-Спорт 08:00
Политика
В МИД Украины назвали условия для «нормандской» встречи
Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил, что условия для «нормандской» встречи – согласование «формулы Штайнмайера», отвод сил, а также «разработка четких формулировок для заявлений лидеров».
Журналистская правда 06:48
Политика
Путин прибыл в Оренбургскую область
Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
RT на русском вчера в 17:09
Политика
Российская разведка собирает данные об атаке на саудовские НПЗ
Россия собирает данные, но выводы пока не делает. Напомним, что нападение на два завода произошло 14 сентября, атаку совершили беспилотники.
RuNews24.ru вчера в 23:09
Экономика
ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией
Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 05:19
Футбол
Болельщики «Црвены Звезды» привезли на матч с «Баварией» флаг ДНР
Болельщики "Црвены Звезды" привезли на стадион в Мюнхене флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Pravda.Ru 07:16
Политика
Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа
Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.
ТАСС вчера в 11:30
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Энергетика
На Украину прибыло очередное судно с колумбийским углем
На Украине в порт «Южный» Одесской области прибыло очередное судно с 73 тоннами колумбийского угля, говорится в заявлении украинского энергетического холдинга ДТЭК.
REGNUM 08:31
Происшествия
Треть смертей мужчин до 60 лет в России связана с алкоголем
Треть смертей мужчин до 60 лет в России связана с алкоголем.
Газета.Ru 09:58