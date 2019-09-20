Политика
Lenta.ruАксенова переизбрали главой Крыма
Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым. Он был переизбран большинством голосов, сообщает РИА Новости в пятницу, 20 сентября.
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Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Челябинск Сегодня 02:09
Культура
Микки Рурк хочет быть похороненным на Украине
Рурк подчеркнул, что не хочет быть похороненным в США.
Live24 05:54
Армия и оружие
Губернатор ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на угрозы американского генерала Джеффри Ли Харригана, заявившего о прорыве российской противовоздушной обороны (ПВО) в случае «агрессии» со стороны РФ.
Журналистская правда 04:15
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
RT на русском 09:53
Происшествия
Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца
Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
РИА Новости 11:20
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Армия и оружие
Море огня: работу батареи «Солнцепеков» сняли на видео
Российская газета 08:44
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru 18 сентября в 09:51
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei вышли без приложений от Google
Китайский производитель мобильной техники Huawei презентовал два новых смартфона из флагманской линии без предустановленных приложений Google.
Newstracker.ru 08:49
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Экономика
Россияне стали покупать меньше водки
Сильнее всего упали продажи водки и ликероводочных изделий — на 47,2 процента, до 83,3 миллиона декалитров в год.
Lenta.ru 09:52
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Московский Комсомолец 04:15
Политика
Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России.
РБК 11:21
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
РИА Новости вчера в 06:36
Армия и оружие
Колонна российской военной техники напугала украинцев
Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели 09:31
Политика
Медведев в шутку посоветовал Алиханову сменить карьеру
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Премьер-министр России Дмитрий Медведев в шутку посоветовал калининградскому губернатору Антону Алиханову подумать об изменении направления карьеры, пишет в пятницу ТАСС.
Новый Калининград.Ru 10:10
Общество
Синоптики призвали не ждать бабьего лета в столице
Метеорологи заявили, что ждать теплой погоды в сентябре москвичам не стоит.
Вечерняя Москва 08:17
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Политика
Верховный суд Абхазии признал итоги выборов президента законными
Верховный суд Абхазии не удовлетворил иск экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа к ЦИК о признании итогов выборов президента Абхазии недействительными.
Евразия Daily 09:49
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Фигурное катание
Трусова лидирует после короткой программы на турнире в Братиславе
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла короткую программу на мемориале Ондрея Непелы, который проходит в Братиславе.
РИА Новости 10:58
Политика
Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.
Известия 10:54
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33