Политика

Lenta.ruLenta.ruАксенова переизбрали главой Крыма

Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым. Он был переизбран большинством голосов, сообщает РИА Новости в пятницу, 20 сентября.
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