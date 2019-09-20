Политика
Lenta.ruАксенова переизбрали главой Крыма
Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым. Он был переизбран большинством голосов, сообщает РИА Новости в пятницу, 20 сентября.
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Происшествия
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Армия и оружие
Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США
«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
РБК 06:03
Политика
Путин остался доволен учениями «Центр-2019»
RT на русском 05:56
Гаджеты
Старт продаж iPhone 11 в России
ITZine.ru 05:03
Кино
Шон Бин рассказал об усталости от своей смерти на экране
Звезда сериала "Игра престолов" и "Властелин колец" Шон Бин рассказал о том, что больше не будет брать те роли персонажей, которые по сюжету должны умирать.
VSE42.RU 01:56
Футбол
Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин
Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.
Бомбардир.ру 00:08
Политика
Константинов переизбран на должность спикера парламента Крыма
Владимир Константинов единогласно переизбран на должность председателя парламента Крыма.
ИА Крыминформ 04:47
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Футбол
Краснодар и ЦСКА пропустили десять мячей в первом туре Лиги Европы
ЦСКА открыл счет и выиграл первый тайм, но в начале второго хозяева за 4 минуты провели три мяча, а затем добили ЦСКА.
Эхо Москвы 07:00
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Московский Комсомолец 04:15
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Энергетика
«Северный поток» стал нужен Дании
Именно для увеличения поставок российского газа в ФРГ и был задуман "Северный поток-2" – трубопровод, проложенный по дну Балтийского моря параллельно действующему "Северному потоку".
Утро.ru вчера в 03:35
Армия и оружие
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Идлибу
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции «гуманитарной тройки» —Германии, Бельгии и Кувейта — по прекращению огня в сирийском Идлибе.
РБК вчера в 13:40
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Общество
Роскачество нашло в детском яблочном пюре следы пестицидов
В ходе исследования экспертами Роскачества 24 наиболее популярных на российском рынке торговых марок яблочного детского пюре в некоторых образцах были найдены следы пестицидов.
RT на русском 01:28
Политика
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Дни.ру вчера в 06:28
Происшествия
Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ
Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.
Lenta.ru 03:27
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:19
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44