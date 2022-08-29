Широков известная в России швейцарская компания Logitech, производящая клавиатуры и компьютерные мыши, объявила об уходе из России, пишет РИА Новости со ссылкой на члена пресс-службы компании Бена Старки.
Сообщники ФСБ объявила о новом фигуранте в деле об убийстве Дарьи Дугиной - спецслужба сообщила, что "еще один член украинской диверсионно-террористической группы" - Богдан Петрович Цыганенко 1978 года рождения.
Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направили в Центральный Банк предложения по доработке документа «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», узнал «Коммерсантъ».