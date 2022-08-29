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Аксёнов назвал фейком заявления о якобы начале Киевом наступления на южном направлении

Глава Крыма Сергей Аксёнов опроверг заявления о том, что Киев якобы начал наступление на южном направлении.
RT на русском
Аксёнов рассказал, что украинские войска несут «жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях».
RT на русском
Сообщения о наступлении Вооруженных сил Украины на юге страны, в частности, в Херсонской области, в понедельник появились в проукраинских каналах в соцсетях.
Интерфакс
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине.
РИА Новости

Подробнее о событии

Аксенов опроверг наступление ВСУ на южном направлении
Московский Комсомолец08:40
Глава Крыма Аксенов назвал фейком заявления о том, что Киев якобы начал наступление на юге
РИА Новости08:30
Аксенов опроверг сообщения о якобы начавшемся наступлении ВСУ на юге Украины
ФАН07:55
Аксенов назвал фейком заявления о наступлении ВСУ на южном направлении
ТАСС08:00
Глава Крыма Аксенов опроверг информацию о наступлении ВСУ на южном направлении
Lenta.ru07:57
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