Политика

РИА НовостиРИА НовостиАксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и услышать мнение жителей о том, хотят ли они вернуться в состав Украины.
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Как сообщает
 телеканал "Крым24", глава региона Сергей Аксенов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому лично выяснить мнение крымчан о том, что изменилось в их жизни с 2014 года и хотели бы они сейчас вернуться в состав Незалежной.
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