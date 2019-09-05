с чего всё началось

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и услышать мнение жителей о том, хотят ли они вернуться в состав Украины.

Политика Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.

Армия и оружие Украина обвинила Россию в подготовке вторжения Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке ко вторжению на Украину.

Происшествия В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.

Футбол Глава ВТБ призвал болельщиков «Динамо» запастись терпением Болельщикам московского "Динамо", которое в последние годы показывает слабые спортивные результаты, стоит запастись терпением: быстрых изменений к лучшему не будет, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.

Музыка Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».

Политика Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.

Наука Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.

Происшествия В Минобороны сообщили о крушении вертолета Ми-8 в Саратовской области В сеть попало видео последствий крушения военного вертолета Ми-8, который потерпел крушение при взлете с тренировочной площадки в Саратовской области.

Общество Университет в США оштрафован на рекордную сумму из-за секс-скандала Университет штата Мичиган оштрафован на рекордные 4,5 млн долларов за неспособность защитить студентов от "сексуального насилия".

Происшествия Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.

Политика Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупредил Буша перед терактами 11 сентября Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 9 SE снова подешевел Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на «облегченный» флагман Mi 9 SE.

Общество Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.

Энергетика Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны.

Шоу-бизнес «Ни стыда, ни совести»: Марина Федункив показала стройные ноги Артистка вышагивает в длинном блестящем красном платье с глубоким разрезом. Не заметить стройные ноги невозможно.

Происшествия Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.