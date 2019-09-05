Политика
РИА НовостиАксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и услышать мнение жителей о том, хотят ли они вернуться в состав Украины.
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Как сообщает телеканал "Крым24", глава региона Сергей Аксенов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому лично выяснить мнение крымчан о том, что изменилось в их жизни с 2014 года и хотели бы они сейчас вернуться в состав Незалежной.Московский Комсомолец16:27
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Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
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Украина обвинила Россию в подготовке вторжения
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Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
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Интерфакс-Спорт 08:28
Армия и оружие
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Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.
Lenta.ru 08:45
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
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Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь 15:12
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Наука
Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции
Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.
Ugpressa.ru вчера в 23:23
Происшествия
В Минобороны сообщили о крушении вертолета Ми-8 в Саратовской области
В сеть попало видео последствий крушения военного вертолета Ми-8, который потерпел крушение при взлете с тренировочной площадки в Саратовской области.
Газета.Ru 12:49
Общество
Университет в США оштрафован на рекордную сумму из-за секс-скандала
Университет штата Мичиган оштрафован на рекордные 4,5 млн долларов за неспособность защитить студентов от "сексуального насилия".
РЕН ТВ 14:48
Происшествия
Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором
Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.
Известия 17:48
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупредил Буша перед терактами 11 сентября
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РИА Новости 13:27
Игры
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Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE снова подешевел
Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на «облегченный» флагман Mi 9 SE.
Megaobzor.com 14:31
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
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Энергетика
Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей
Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны.
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Шоу-бизнес
«Ни стыда, ни совести»: Марина Федункив показала стройные ноги
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Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд
Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
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Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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