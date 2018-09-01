Коронавирус
Krym.NewsАксенов потребовал возбудить уголовное дело на больного коронавирусом
В отношении первого зараженного коронавирусом крымчанина планируют возбудить уголовное дело. Такую жесткую меру предложил глава РК. Сергей Аксенов предложил рассмотреть этот вопрос региональному МВД и прокуратуре.
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По этому человеку прошу, раз первый случай заражение, должны быть уголовные дела. Самоизоляцию не соблюдал, знал о том, что нарушал правила карантина, которые действуют. В результате этой халатности заразился еще один человек. Считаю, это должен быть первый эпизод первого уголовного дела.
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Крымчанин с коронавирусом заразил сотрудника медцентра, ему грозит уголовное дело
ИА Крыминформвчера в 03:30
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