Политика

RT на русскомRT на русскомАксёнов заявил, что СССР не распался бы при «президенте Путине»

СССР не распался бы, если бы президентом тогда был действующий российский лидер Владимир Путин. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, «роль личности в истории» и того, кто управляет процессом, «ведёт за собой других», — ключевая.
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Аксёнов: Роль личности в истории и того, кто управляет процессом, — ключевая

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что роль личности президента, как человека, который ведёт за собой других - ключевая. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Говорите Правду" на телеканале "Крым 24".
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После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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