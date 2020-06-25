Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что роль личности президента, как человека, который ведёт за собой других - ключевая. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Говорите Правду" на телеканале "Крым 24".

с чего всё началось

СССР не распался бы, если бы президентом тогда был действующий российский лидер Владимир Путин. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, «роль личности в истории» и того, кто управляет процессом, «ведёт за собой других», — ключевая.

Аксёнов заявил, что СССР не распался бы при «президенте Путине»

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