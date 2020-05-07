Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Хоккей Сын Ларионова уверен, что если бы его отец стал главным тренером, то поменял бы хоккей навсегда Нападающий Игорь Ларионов — младший поделился мнением о тренерских способностях своего отца, тренера молодёжной сборной России и известного в прошлом хоккеиста Игоря Ларионова — старшего.

Авто Новый Mitsubishi Outlander получит мотор от Nissan По данным инсайдеров, кроссовер Mitsubishi получит такие же моторы, как и Nissan Rogue следующего поколения, в России известный под названием X-Trail.

Общество В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2» В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы. 505

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,3K

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 1,5K

Музыка Леди Гага назвала новую дату релиза своего альбома «Chromatica» Первоначально выход альбома был запланирован на 10 апреля, но Леди Гага заявила, что не хочет выпускать его именно в это непростое время, хотя хотела бы поддержать людей своим творчеством.

Общество Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". 1K

Общество Попова назвала три этапа снятия ограничений Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. 2,5K

Футбол «Челси» может приобрести защитника «Монако» Балло-Туре По информации Foot Mercato, "Челси" рассматривает вариант с приобретением защитника "Монако" Фоде Балло-Туре.

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 678

Общество Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту «Известий» места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус. 2

Экономика Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19. 1K

Общество В Свердловской области зафиксировано 76 случаев коронавируса В Свердловской области по последним данным за прошедшие сутки было зафиксировано 76 случаев коронавируса. 17

Футбол Бывший агент Дзюбы: Артем мог остаться в «Спартаке» Бывший агент нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Алексей Сафонов заявил, что форвард мог в 2015 году остаться в столичном "Спартаке".

Общество Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803.