Коронавирус
REGNUMАксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
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Хоккей
Сын Ларионова уверен, что если бы его отец стал главным тренером, то поменял бы хоккей навсегда
Нападающий Игорь Ларионов — младший поделился мнением о тренерских способностях своего отца, тренера молодёжной сборной России и известного в прошлом хоккеиста Игоря Ларионова — старшего.
RT на русском 05:22
Происшествия
ОМОН оцепил закрытый на карантин наркодиспансер в Чите
В Чите наряд ОМОНА вызвали к наркологическому диспансеру. Об этом 7 мая «МК в Чите» сообщил пациент медучреждения.
Московский Комсомолец Чита 05:41
Авто
Новый Mitsubishi Outlander получит мотор от Nissan
По данным инсайдеров, кроссовер Mitsubishi получит такие же моторы, как и Nissan Rogue следующего поколения, в России известный под названием X-Trail.
Новые автомобили 03:37
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Кино
Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
News.ru вчера в 10:52
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 5 тыс. рублей.
RT на русском 06:37
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Музыка
Леди Гага назвала новую дату релиза своего альбома «Chromatica»
Первоначально выход альбома был запланирован на 10 апреля, но Леди Гага заявила, что не хочет выпускать его именно в это непростое время, хотя хотела бы поддержать людей своим творчеством.
Афиша Daily 05:59
Общество
Режим ограничений в Петербурге могут продлить до июня
В Санкт-Петербурге ограничения, связанные с пандемией коронавируса, начнут снимать не ранее 1 июня.
СеверИнформ 05:34
Общество
Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом
Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 05:25
Кино
Блейк Лайвли сыграет в новом постапокалиптическом триллере Netflix
Культуромания 05:56
Общество
Попова назвала три этапа снятия ограничений
Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru вчера в 09:44
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Футбол
«Челси» может приобрести защитника «Монако» Балло-Туре
По информации Foot Mercato, "Челси" рассматривает вариант с приобретением защитника "Монако" Фоде Балло-Туре.
Soccer.ru 07:04
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы
RT на русском 07:02
Общество
Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе
Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту «Известий» места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались после двух лет отношений
Кара Делевинь и Эшли Бенсон больше не вместе — звездная пара рассталась после двух лет отношений.
Salt Mag 03:55
Общество
В Свердловской области зафиксировано 76 случаев коронавируса
В Свердловской области по последним данным за прошедшие сутки было зафиксировано 76 случаев коронавируса.
Екатеринбург в эфире 04:42
Футбол
Бывший агент Дзюбы: Артем мог остаться в «Спартаке»
Бывший агент нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Алексей Сафонов заявил, что форвард мог в 2015 году остаться в столичном "Спартаке".
Газета.Ru 06:49
Игры
Techland отреагировала на критику разработки Dying Light 2
Экономика сегодня 03:23
Общество
Главный редактор StarHit не стала извиняться перед семьей Плющенко
Главный редактор StarHit Анастасия Ананьина дал объяснения по поводу намушевшей статьи о сыне Евгения Плющенко.
Спорт день за днем 06:09
Шоу-бизнес
Имущество Сергея Жигунова продают с молотка
Woman.ru 02:20
Общество
Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом
Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803.
РИА Новости 05:00
Шоу-бизнес
«Я знаю, что далеко не красотка»: взрослая дочь Владимира Политова высказалась о своей внешности
Зачастую в заголовках журналисты называют дочь Владимира Политова "красавицей", но оказывается именно этот эпитет в отношении своей внешности больше всего раздражает девушку.
Uznayvse.ru 05:37