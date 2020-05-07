Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

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