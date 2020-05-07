Коронавирус

REGNUMREGNUMАксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
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Аксёнов: Курортный сезон вряд ли состоится

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Глава Крыма заявил, что курортный сезон вряд ли состоится из-за COVID-19

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Глава Крыма поставил под сомнение курортный сезон 2020 года

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Аксенов допустил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

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Крым не ждет туристов

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Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится, — Аксёнов

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Папарацци запечатлели реальную фигуру Ким Кардашьян без фотошопа

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«Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
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Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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