Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова. На днях Бузова заявила на концерте в Москве, что следующую песню на английском языке споет на Евровидении.

с чего всё началось

Напомним, ранее Бузова на концерте в Москве заявила, что следующую песню на английском языке споет на «Евровидение». Ряд средств массовой информации предположил, что именно она станет участником на конкурсе от России.

Аксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

Политика В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».

Политика В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

Политика Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.

Кино «Джокер» собрал миллиард долларов в прокате По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.

Политика В Крыму ответили на планы Навального о повторном референдуме Сегодня уже даже Европа признает легитимность референдума, который прошел в строгом соответствии на тот момент с Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым.

Экономика РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.

Общество Умер легендарный пожарный Виктор Климкин Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.

Энергетика Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом» «Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев опубликовал фото с возлюбленной Телеведущий и экс-супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram совместный снимок со своей возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.