Музыка

REGNUMREGNUMАксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

Напомним, ранее Бузова на концерте в Москве заявила, что следующую песню на английском языке споет на «Евровидение». Ряд средств массовой информации предположил, что именно она станет участником на конкурсе от России.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова. На днях Бузова заявила на концерте в Москве, что следующую песню на английском языке споет на Евровидении.
РИА Новости06:59

Подробнее о событии

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

РИА Новости06:59

Аксюта прокомментировал участие Бузовой в «Евровидении»

Московский Комсомолец07:07

На Первом канале назвали бредом слухи о Бузовой на «Евровидении»

Lenta.ru08:58

Продюсер Первого канала ответил на сообщения об участии Бузовой в «Евровидении»

Газета.Ru07:10

Продюсер Первого канала назвал бредом слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

Говорит Москва07:01

Аксюта назвал бредом слухи об участии Бузовой в Евровидении

News.ru07:09

На Первом канале развеяли слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

ТК Звезда07:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

Газета.Ru 07:24
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском 08:05
Футбол

Тренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси

Профиль 06:02
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Фигурное катание

Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй

Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
РИА Новости 11:25
Происшествия

Мать убитой аспирантки СПбГУ попала в больницу с похорон

Мать жестоко убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко увезли в больницу с похорон дочери на Кубани.
РИА Новости 10:13
Происшествия

В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка

Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Новые Известия 08:40
Происшествия

В Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку

РИА Новости 11:14
Общество

«Собирал мили 14 лет». Хозяин толстого кота обратился к «Аэрофлоту»

РИА Новости 07:00
Политика

Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы

В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
News.ru 14 ноября в 04:37
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия 09:24
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.
Радио Комсомольская правда 09:44
Политика

Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17

Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Ореанда-Новости 14 ноября в 11:05
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Политика

В Крыму ответили на планы Навального о повторном референдуме

Сегодня уже даже Европа признает легитимность референдума, который прошел в строгом соответствии на тот момент с Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым.
РИА Новости Крым 11:02
Экономика

РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС

Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.
RT на русском 14 ноября в 07:08
Общество

Умер легендарный пожарный Виктор Климкин

Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Вести.Ru 10:40
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru вчера в 05:12
Авто

Haval переезжает в дилерские центры Ford

Тарантас Ньюс 14 ноября в 09:06
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Здоровье

Эндокринолог перечислил четыре предвестника начала диабета

Врач-эндокринолог перечислил россиянам четыре предвестника диабета.
Evo-rus.com 14 ноября в 05:45
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Пропавшую мать актера Александра Носика нашли в больнице

Актриса Мария Стерникова, мать известного актера Александра Носика, обнаружена в больнице волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», передает РИА Новости.
ФАН вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с возлюбленной

Телеведущий и экс-супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram совместный снимок со своей возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
NewInform 10:58
Общество

В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций

В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Российская газета вчера в 19:31
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Общество

Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
Наука

Ученые нашли самое мертвое место на Земле

Самое мертвое место на нашей планете обнаружили исследователи.
Polack-news.ru вчера в 14:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Аксюта
Российский продюсер
Российский музыкальный менеджер и телепродюсер, режиссёр, диктор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа. Известна как бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное