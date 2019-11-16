Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова. На днях Бузова заявила на концерте в Москве, что следующую песню на английском языке споет на Евровидении.

с чего всё началось

Напомним, ранее Бузова на концерте в Москве заявила, что следующую песню на английском языке споет на «Евровидение». Ряд средств массовой информации предположил, что именно она станет участником на конкурсе от России.

Аксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

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