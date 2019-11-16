Музыка

REGNUMREGNUMАксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

Напомним, ранее Бузова на концерте в Москве заявила, что следующую песню на английском языке споет на «Евровидение». Ряд средств массовой информации предположил, что именно она станет участником на конкурсе от России.
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с чего всё началось

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова. На днях Бузова заявила на концерте в Москве, что следующую песню на английском языке споет на Евровидении.
РИА Новости06:59

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На Первом канале назвали бредом слухи о Бузовой на «Евровидении»

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ТК Звезда07:58

Продюсер Первого канала назвал бредом слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

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News.ru07:09

Аксюта прокомментировал участие Бузовой в «Евровидении»

Московский Комсомолец07:07

Продюсер Первого канала ответил на сообщения об участии Бузовой в «Евровидении»

Газета.Ru07:10

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

РИА Новости06:59
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Сборная Бельгии, набрав 27 очков, обеспечила себе первое место в турнирной таблице группы I. Россия с 21-м очком осталась на второй позиции.
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Американский пограничник выстрелил в россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой.
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что главному тренеру национальной команды страны предложили новый контракт, пишет «МК».
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Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
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Власти Японии отказались повысить американским военным выплаты на содержание контингента.
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Задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинские корабли могут быть переданы Украине ночью, сообщают украинские СМИ.
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Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
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Завершились очередные матчи отбора на чемпионат Европы-2020.
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В Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку

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Российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа. Известна как бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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