Музыка
REGNUMАксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»
Напомним, ранее Бузова на концерте в Москве заявила, что следующую песню на английском языке споет на «Евровидение». Ряд средств массовой информации предположил, что именно она станет участником на конкурсе от России.
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с чего всё началось
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова. На днях Бузова заявила на концерте в Москве, что следующую песню на английском языке споет на Евровидении.РИА Новости06:59
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