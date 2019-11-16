Музыка

REGNUMREGNUMАксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

Напомним, ранее Бузова на концерте в Москве заявила, что следующую песню на английском языке споет на «Евровидение». Ряд средств массовой информации предположил, что именно она станет участником на конкурсе от России.
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с чего всё началось

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова. На днях Бузова заявила на концерте в Москве, что следующую песню на английском языке споет на Евровидении.
РИА Новости06:59

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На Первом канале назвали бредом слухи о Бузовой на «Евровидении»

Lenta.ru08:58

Продюсер Первого канала назвал бредом слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

Говорит Москва07:01

Продюсер Первого канала ответил на сообщения об участии Бузовой в «Евровидении»

Газета.Ru07:10

Аксюта назвал бредом слухи об участии Бузовой в Евровидении

News.ru07:09

Аксюта прокомментировал участие Бузовой в «Евровидении»

Московский Комсомолец07:07

На Первом канале развеяли слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

ТК Звезда07:58

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

РИА Новости06:59
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Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
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Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего

Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
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Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге

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О смерти Никиты Исаева сообщила его помощница Алина Жестовская.
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Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй

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РИА Новости 11:25
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Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4

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Два человека погибли в Киеве при взрыве в общежитии

Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в субботу вечером в общежитии Киева.
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Политика

Трамп начал проходить медобследование

Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Известия 16:35
Политика

Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией

Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
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Футбол

Определены 16 из 24 участников Евро-2020

В субботу, 16 ноября, прошли очередные матчи отбора на Евро-2020.
Sportbox.RU 17:41
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
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Автоспорт

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»

Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал первым в квалификации «Гран-при Бразилии».
Спорт-Экспресс 14:05
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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Хоккей

Свечников забил победный гол «Каролины» в матче с «Миннесотой»

Гости победили в овертайме со счетом 4:3. Автором победного гола стал Андрей Свечников. Форвард был признан первой звездой матча.
Sportbox.RU 17:08
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Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

15 ноября Россия передала Берга норвежским властям. В канцелярии премьера Норвегии пояснили, что Берга доставили из РФ в Литву.
Интерфакс 17:33
Общество

Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

Интерфакс 12:39
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

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США ввели санкции против главы МВД Кубы

США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.
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Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

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Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
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Явка на досрочное голосование в Белоруссии составила 35%

Явка на досрочное голосование на парламентских выборах в Белоруссии составила 35%, 16 ноября сообщается на сайте ЦИК республики.
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Хоккей

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Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист.
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Общество

Умер легендарный пожарный Виктор Климкин

Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
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Теннис

Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
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Спорт

Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
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Происшествия

На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны по боксу

На Украине в селе Тарасовка Киевской области поезд насмерть сбил 18-летнюю чемпионку страны по боксу Амину Булах.
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Агент Друена оценил силовой приём Овечкина против своего клиента

Агент Алан Уолш, представляющий интересы нападающего «Монреаль Канадиенс» Джонатана Друена, высказался о силовом приёме российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против его клиента.
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Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
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Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

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В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

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RT на русском 09:52
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Российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа. Известна как бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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